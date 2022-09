Schulbeginn: Mehr Schülerinnen und Schüler als in Vorjahren

per Mail teilen

Für rund 535.000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz beginnt heute ein neues Schuljahr. Das sind drei Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr. Auch die Zahl der Einschulungen ist gestiegen.

Insgesamt rund 40.000 ABC-Schützen haben am Dienstag ihren ersten Schultag. Damit ist die Zahl der Einschulungen auf dem höchsten Stand seit dem Schuljahr 2005/06, wie aus Daten des Bildungsministeriums hervorgeht. Anders als vor einem Jahr beginnt das neue Schuljahr ohne Maskenpflicht und regelmäßige Corona-Tests.

Ukrainische Schüler werden in Klassen integriert

Die steigende Tendenz bei den Schülerzahlen wurde zuletzt verstärkt vom Zuzug von rund 9.500 Schülerinnen und Schülern, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Für sie werde der Schulbesuch spätestens 90 Tage nach der Einreise verpflichtend, so das Ministerium.

Wie bereits während der Flüchtlingskrise ab 2015 setzt man dabei auf ein Modell, bei dem die Schüler:innen aus der Ukraine von Anfang an einer bestehenden Klasse zugewiesen werden. Anfangs verbringen sie aber nur einzelne Schulstunden im Klassenverband und erhalten in der übrigen Zeit Deutschunterricht. Der vom Land Rheinland-Pfalz angebotene muttersprachliche Zusatzunterricht für Kinder und Jugendliche mit ausländischen Wurzeln soll zudem ab dem beginnenden Schuljahr erstmals auch in Ukrainisch angeboten werden.

VBE klagt über Personalnot: "Eine solche Situation noch nicht erlebt

Der Lehrerverband Verband Bildung und Erziehung VBE sieht in der praktischen Umsetzung der Ankündigungen weiter große Defizite. Vor allem im Bereich der Grundschulen gebe es bei weitem nicht überall Deutsch-Lerngruppen für die Kinder aus der Ukraine. "Die sitzen dann einfach nur da - im Sprachbad", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Lars Lamowski. Es fehlten flächendeckend auch ausgebildete Sprachförder-Lehrkräfte. Insgesamt sei die Situation aber nicht so angespannt wie 2015 oder 2016.

Insgesamt beklagt der VBE einen extremen Lehrermangel in diesem Jahr. "Ich bin jetzt über 20 Jahre in dem Beruf, ich bin seit 15 Jahren Schulleiter, eine solche Personalnot, eine besorgniserregende Situation wie jetzt, habe ich noch nie erlebt", so Lamowski. Es gebe beispielsweise Ganztagsschulen, die ernsthaft überlegten, den Nachmittagsunterricht komplett zu streichen, weil schlicht und ergreifend die Lehrer fehlten.

Schulmaterialien verteuern sich

Unterdessen steigt die finanzielle Belastung für die Eltern. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erhöhten sich die Preise für Schulhefte und Zeichenblöcke um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt (7,5 Prozent).

Für Eltern aus Rheinland-Pfalz sind die Kosten besonders hoch. Denn hier fallen die Schulbücher ins Gewicht. Anders als in Bundesländern wie Baden-Württemberg gibt es in Rheinland-Pfalz keine Lernmittelfreiheit.