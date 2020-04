In den rheinland-pfälzischen Schulen beginnt am Montag wieder "Unterricht vor Ort" - zumindest für einen kleinen Teil der Schüler. Die anderen kommen schrittweise in den kommenden Wochen dazu.

Nach Angaben des Bildungsministeriums starten am Montag in der "Öffnungsphase 1 zum 27. April" rund 35.000 Jugendliche, also nur etwa sieben Prozent aller Schüler im Land. Es handelt sich zumeist um Berufsschüler, die vor einer Prüfung stehen, und Abiturienten der Gymnasien mit achtjähriger Schulzeit (G8).

In der "Öffnungsphase 2" ab 4. Mai folgen laut Ministerium weitere 130.000 Schüler, darunter 34.000 in den vierten Grundschulklassen, 26.000 an den Realschulen plus, 18.500 in Integrierten Gesamtschulen und 40.000 an Gymnasien. Bei den weiterführenden Schulen sind dies im Wesentlichen die Jugendlichen ab der 9., 10. oder 11. Klasse.

Risikogruppen dürfen daheim bleiben

Nicht zwingend zur Schule müssen Kinder mit Asthma oder einer anderen Vorerkrankung, bei der ein schwerer Verlauf von Covid-19 zu erwarten wäre. Hier entscheiden die Eltern. Genauso ist es, wenn die Eltern oder Geschwister eine Vorerkrankung haben.

Die reine Angst vor einer Erkrankung reiche aber nicht, teilte das Bildungsministerium mit. Für alle anderen bestehe normale Schulpflicht.

SWR extra: Maskenpflicht und Schulstart Montag, 27. April, 18:15 Uhr im SWR Fernsehen

Unterricht in Gruppen

Bei der Öffnung der Schulen sollen Klassen und Kurse nach Angaben des Ministeriums in zwei Gruppen geteilt werden, die im Wochenrhythmus jeweils abwechselnd in der Schule und zuhause lernen. Damit werde die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude zusätzlich reduziert, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die genaue Aufteilung müsse sich nach den Gegebenheiten vor Ort richten, etwa nach der Größe von Klassenräumen.

Hygieneplan des Ministeriums - keine Masken im Unterricht

Ein eigens erstellter Hygieneplan des Bildungsministeriums regelt darüber hinaus den Abstand zwischen den Pulten, regelmäßiges Lüften sowie Vorkehrungen für die Sanitäranlagen. Das Lehrpersonal soll die Einhaltung der Hygiene im Schulbetrieb als Teil des pädagogischen Auftrags überwachen. In Pausen und im Schulbus ist zudem das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ab Montag Pflicht, im Unterricht selbst aber nicht.

Land stiftet Masken

Die Landesregierung hat angekündigt, dass Rheinland-Pfalz allen Schülerinnen und Schülern bis zum 4. Mai eine mehrfach verwendbare Mund-Nasen-Maske zur Verfügung stellen werde. "Das ist ein wichtiger Beitrag für mehr Hygienesicherheit in der Schule", erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Lehrerverbände kritisierten, dass die Lehrkräfte und das Schulpersonal dabei nicht berücksichtigt wurden und keine Masken erhalten sollen. Der Gesundheitsschutz betreffe alle Beteiligten, so der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz.