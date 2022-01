Schulunterricht in RLP startet nach Weihnachtsferien wieder

Während das genaue Ausmaß der Omikron-Welle in Deutschland noch unklar ist, startet für Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz am Montag der Unterricht an Schulen wieder.

Sendung am Mo. , 3.1.2022 5:00 Uhr, Guten Morgen Rheinland-Pfalz, SWR1 Rheinland-Pfalz