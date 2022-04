Schulstart in RLP ohne Maskenpflicht

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz geht am Montag wieder die Schule los. Die Maskenpflicht war schon vor den Ferien gefallen. Wie wird sich das nun auswirken?

Nach und nach sollen alle Corona-Schutzmaßnahmen fallen und an den Schulen wieder normaler Alltag möglich sein. Aber die ersten beiden Wochen nach den Ferien sind erfahrungsgemäß besonders heikel. Gerade in dieser Zeit waren die Infektionszahlen immer in die Höhe geschnellt.

Freiwillige Corona-Tests sollen Ausbruch verhindern

Deshalb können sich Schülerinnen und Schüler bis zum 29. April weiterhin zwei mal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Die anlasslosen Schnelltest sind freiwillig. Viele Lehrkräfte und auch die Landesschüler*innenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz hoffen aber, dass die Testmöglichkeiten weiter genutzt werden. Denn eine Testpflicht gibt es seit dem 4. April nicht mehr. Erst wenn in einer Klasse eine Corona-Infektion auftritt, müssen sich die Schülerinnen und Schüler an fünf aufeinanderfolgenden Tagen testen.

Wie schon vor den Ferien gilt: Weder während des Unterrichts, noch im Schulgebäude müssen Mund-Nasen-Masken getragen werden. Freiwillig ist das selbstverständlich weiterhin möglich. Und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) appelliert auch an ihre Mitglieder, bei den Schul-Elternbeiräten dafür zu werben.

Auch wenn Maskenpflicht und Coronatests wegfallen - das rheinland-pfälzische Bildungsministerium empfiehlt, Hygieneregeln wie Hände waschen, Abstand halten und Lüften weiter zu beachten.