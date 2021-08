per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz hat die Schule wieder begonnen. Auch für die etwa 7.000 Schülerinnen und Schüler im Ahrtal. Für sie war das allerdings ein schwerer Start: Mehr als 40 Schulen sind bei der Flut teils schwer beschädigt worden. Der Unterricht findet für die Schulkinder deshalb in Containern statt oder sogar an einem anderen Ort.