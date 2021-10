Landeselternbeirat RLP befürwortet Testkonzept an Schulen

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz ist nach zwei Wochen Herbstferien wieder die Schule gestartet - mit zwei Corona-Tests pro Woche. Susanne Döhler vom Landeselternbeirat unterstützt dieses Testkonzept.

Dass Schulkinder in den ersten zwei Wochen nach den Ferien jeweils zweimal auf Corona getestet werden, findet Döhler, stellvertretende Landeselternsprecherin, den "richtigen Weg". "Ich denke, die meisten wollen einen sicheren Schulverlauf haben und sind einfach vorsichtig und hätten gerne Sicherheit", sagte sie SWR Aktuell.

Nach den zwei Wochen muss ihrer Ansicht nach nicht mehr so oft getestet werden, falls sich die Infektionslage nicht ändert. Sollten die Zahlen steigen oder auf hohem Niveau bleiben, plädierte Döhler dafür, bei zwei Tests pro Woche zu bleiben.

Forderung nach Luftfiltern bei Schul-Neubau

"Luftfilter für Schulen gibt es immer noch nicht flächendeckend."

Kurzfristig sollte zudem mit Luftfilteranlagen für Sicherheit gesorgt werden. Döhler kritisierte, dass immer noch zu wenige Schulen mit solchen Geräten ausgestattet seien.

Sie schlug vor, dass bei Schulen, die energetisch renoviert oder neu gebaut werden - so wie in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz - von vornherein eine "ordentliche Klimatisierung mit Filteranlagen" eingeplant werde. Das sei momentan immer noch nicht flächendeckend der Fall.

Sorge um Maskenpflicht in Grundschulen

"Ganz große Sorge der Eltern ist, dass Grundschüler wieder mit Maske in der Schule sitzen."

Sie habe selbst ein Kind, das in die erste Klasse gehe, sagte Döhler. Da sei es sehr schwierig, Buchstaben zu lernen, wenn man nicht vom Mund der Lehrerin oder des Lehrers ablesen könne. Auch Fremdsprachen zu lernen, sei mit Maske schwierig. Auf jeden Fall aber müssten neue Schulschließungen vermieden werden, so Döhler.