Nach siebenwöchiger Schließung kehren tausende Schüler mitten in der Corona-Krise in Rheinland-Pfalz wieder offiziell in ihre Schulen zurück. Die Hygieneregeln sind allerdings streng.

Nachdem in der Vorwoche bereits rund 35.000 Jugendliche wieder zur Schule gegangen sind, zumeist Berufsschüler und Abiturienten der Gymnasien, beginnt nun für rund 130.000 weitere Schüler wieder der Schulalltag. Nun kommen Viertklässler hinzu und Jugendliche, die 2021 vor einer Prüfung stehen. Unter den Schülern sind etwa 34.000 der vierten Grundschulklassen, 26.000 der Realschulen plus, 18.500 der Integrierten Gesamtschulen und 40.000 Gymnasiasten. Bei den weiterführenden Schulen sind dies vornehmlich Jugendliche ab der 9., 10. oder 11. Klasse.

"Ich weiß aus zahlreichen Rückmeldungen, dass sich die Schülerinnen und Schüler wie die Lehrkräfte darauf freuen", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Denn Schule sei sehr viel mehr als nur Unterricht. "Schule ist ein Ort des sozialen Miteinanders, des Austausches und der Freundschaften."

Strenge Hygiene-Auflagen

Land, kommunale Schulträger und Schulen hätten in den vergangenen Wochen die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Infektionsschutz an den Schulen eingehalten werden könne, erklärte Hubig. So gelten zum Schulstart strenge Hygiene-Auflagen, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu begrenzen.

Klassen und Kurse sollen in zwei Gruppen geteilt werden, die im Wochenrhythmus jeweils abwechselnd in der Schule und Zuhause lernen. Damit werde die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude zusätzlich reduziert, so die Bildungsministerin.

Die genaue Aufteilung müsse sich nach den Gegebenheiten vor Ort richten, etwa nach der Größe von Klassenräumen. Auf den Schulhöfen müssen Schüler einen Mundschutz tragen, in den Klassenräumen sollen sie darauf verzichten können.

Die Kultusminister der Länder haben ein Konzept erarbeitet. Das sieht vor, dass die Schüler auf jeden Fall vor den Sommerferien an die Schulen zurückkehren sollen - wenn auch nur tage- und etappenweise.

Verzahnung von digitalem Lernen und Schulunterricht

Einen regulären Schulbetrieb hält Hubig vor den Sommerferien aber nicht für möglich. Nach dem jetzigen Stand in der Corona-Krise sei dies aufgrund des Abstandsgebots von mindestens 1,50 Meter nicht möglich.

Ein Mix aus Präsenzunterricht und Lernen daheim solle deshalb weiter ausgebaut, digitales Lehren und Lernen weiterentwickelt werden. Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf sollten mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden.

Mund-Nasen-Masken für Schüler verteilt

Vor dem Schulstart für 130.000 Schüler an diesem Montag sind 145.000 wiederverwendbare und waschbare Alltagsmasken an die Schulen verteilt worden. Transportiert wurde die Schutzausrüstung vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die DRK-Fahrzeuge lieferten auch 150.000 Notmasken für die Schülerbeförderung in Bussen und Bahnen aus. Diese werden beim Fahrer als Reserve für diejenigen Schüler bereitgehalten, die den Mund-Nasenschutz mal nicht dabei haben.

Wieder mehr Busse und Bahnen im Einsatz

Die Verkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz haben sich auf die Wiedereröffnung der Schulen tagelang vorbereitet. Das Angebot sei schon in der Vorwoche schrittweise hochgefahren worden, teilten die Mainzer und Trierer Stadtwerke sowie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit.