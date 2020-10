per Mail teilen

Lüften, Maske tragen, Abstand halten. So sah der erste Schultag für die meisten Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien aus. Weil in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Infektionen rasant gestiegen ist, müssen sich die Kinder und Jugendlichen an einige neue Maßnahmen halten, damit der Regelunterricht weitergehen kann.