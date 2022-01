RLP stärkt Schulsozialarbeit für junge Menschen in der Pandemie

Die Corona-Pandemie belastet das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen. Ärger, Ängste und die Einschränkung von Kontakten bedrücken viele Schülerinnen und Schüler. Einige Kommunen in Rheinland-Pfalz haben deswegen ihre Schulsozialarbeit verstärkt.

Die Expertinnen und Experten sollen den jungen Menschen Mut machen und ihnen das Gefühl nehmen, abgehängt zu werden. Die Kontaktbeschränkungen seien gerade in der kurzen Kinder- und Jugendzeit nachteilig für die Entwicklung der Persönlichkeit. Der Verlust sozialer Kontakte gebe vielen das Gefühl, allein zu sein, so Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die häusliche Situation könne zusätzlich belasten. Daher seien die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter gerade während der Pandemie wichtige Anlaufstellen für Jugendliche und ihre Familien.

Frust und Angst, Stoff nicht zu bewältigen

"Die vielen Einschränkungen und die zusätzlichen Belastungen führen einerseits zu Frustration, andererseits zu Ängsten, den Lernstoff nicht bewältigen zu können, abgehängt zu werden, im Berufsleben nicht Fuß fassen zu können", fügt die Kreisjugendpflegerin im Landkreis Kaiserslautern, Petra Brenk, hinzu.

Erstmals auch Gymnasien in Mainz dabei

In der Landeshauptstadt Mainz werden bei der Stärkung der Schulsozialarbeit erstmals auch die Gymnasien einbezogen - abgedeckt mit jeweils einer halben Stelle an sechs öffentlichen Gymnasien. Zudem wird die bisherige Schulsozialarbeit um zehn Vollzeitstellen aufgestockt.

Bei Bedarf könnten auch Lehrerinnen und Lehrer kompetente Unterstützung erhalten, etwa in der sozialen Gruppenarbeit, bei Hilfen des Jugendamtes oder im Kinderschutz, heißt es von der Stadt.

Land beteiligt sich mit zehn Millionen Euro

Das Land beteiligt sich mit zehn Millionen Euro an der Finanzierung der Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Zusätzliche Förderung ermöglicht das Aktionsprogramm des Bundes mit dem Titel "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in den Jahren 2021 und 2022". In Rheinland-Pfalz wird dies im Landesprogramm "Chancen@lernen.rlp" abgebildet.

"Eine Art Anwalt für junge Menschen"

Bei der Umsetzung des Programms geht es auch um die Stärkung von Konzentrationsfähigkeit, Motivation oder Selbstwertgefühl. Diese Fähigkeiten, so Brenk, seien wichtig, um überhaupt richtig lernen zu können. Geht es um ein bestimmtes Anliegen, begleiten die Schulsozialarbeiter die jungen Menschen auch zu einer Fachberatung oder sie vermitteln zwischen Familie und Schule. Es gehe um eine vertrauensvolle Atmosphäre mit dem Blick auf die individuellen Bedürfnisse, erklärt Ministerin Hubig. Der junge Mensch solle das Gefühl haben, dass da eine Art Anwalt für ihn eintrete.