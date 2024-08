Erster Schultag geglückt: "Morgen geh' ich wieder hin!"

Ein neuer Lebensabschnitt hat am Dienstag für viele Kinder in Rheinland-Pfalz begonnen, denn es war ihr erster Schultag. Wie fühlt man sich, wenn man plötzlich Schulkind ist? An der Goethegrundschule in Ludwigshafen berichteten einige Erstklässler und ihre Eltern über ihre Eindrücke.