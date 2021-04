per Mail teilen

Erste Schulen in Rheinland-Pfalz müssen nach den Osterferien wegen hoher Inzidenzwerte wieder schließen. Gleichzeitig wird der Wunsch nach einheitlichen Regeln immer lauter.

Betroffen sind unter anderem die weiterführenden Schulen in Mainz und Ludwigshafen. Ab Montag lernen die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 vorerst wieder im Fernunterricht. In Worms wird es zunächst gar keinen Präsenzunterricht mehr geben. In den Kitas und Kindergärten wird eine Notbetreuung angeboten.

Die Inzidenzen in Worms und Ludwigshafen liegen seit Tagen teils deutlich über einem Wert von 200. Die Stadt Mainz liegt noch knapp darunter. Man habe sich im Verwaltungsstab der Stadt Mainz aber verständigt, dass man nicht warten wolle, bis die Inzidenz die Grenze von 200 Neuinfektionen überschritten habe, so der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

"Keine neue Situation, alles ist eingerichtet"

Für Johannes Thomas, Schulleiter einer Realschule plus in Ludwigshafen, war die Entscheidung längst überfällig: "Es ist ein Punkt erreicht, an dem man nicht mehr guten Gewissens in die Schule kommen konnte." Wegen der hohen Inzidenzwerte habe unter anderem im Kollegium große Unsicherheit geherrscht. Es sei eine Erleichterung, dass es anders weitergehe.

"Wir machen dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben." Schulleiter Johannes Thomas zum Fernunterricht

Auch wenn die Entscheidung, Schulen zu schließen und wieder auf Fernunterricht umzustellen, recht kurzfristig kam, ein riesiger organisatorischer Aufwand sei der Wechsel nicht, erklärt Ingo Schnell, Schulleiter eines Gymnasiums in Mainz. "Die Schulen haben eine gewisse Übung im Fernunterricht, wir sind es ja gewohnt."

Schulleiter: Fernunterricht effektiver als Wechselunterricht

Grundsätzlich sei es natürlich schöner, mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort zu arbeiten, betonen beide Schulleiter. Der Fernunterricht habe sich mittlerweile aber auch bewährt, nachdem technische Schwierigkeiten behoben und Pläne entwickelt worden seien. Die Effektivität im Fernunterricht ist nach Angaben von Schulleiter Thomas inzwischen deutlich gestiegen und größer als im Wechselunterricht. Die Schülerinnen und Schüler lernten täglich nach Stundenplan. Und: "Fernunterricht hat den Vorteil, dass die Kollegen wieder Kontakt mit ihren kompletten Lerngruppen haben", so Schulleiter Schnell.

Kritik kommt dennoch vom Verband Bildung und Erziehung (VBE). Auch wenn die Abläufe im Fernunterricht routinierter würden, die Digitalisierung im Schulbetrieb müsse schneller erfolgen: "Die digitale Ausstattung mit Endgeräten ist noch nicht so weit vorangeschritten, dass alle Kinder und Jugendlichen versorgt sind, von den Lehrkräften ganz zu schweigen." Auch die vom Land bereitgestellten Plattformen seien nicht leistungsfähig genug.

"An sich schalten Schulen leicht um, wir sind es ja gewohnt. Allerdings geht das auf die Kondition aller. Die Ermüdungserscheinungen sind gewaltig." Schulleiter Ingo Schnell aus Mainz

Gleichzeitig berichtet der Mainzer Schulleiter Schnell von gewaltigen Ermüdungserscheinungen. Der Akku werde durch den "zerrupften Schulbetrieb" immer leerer und lade sich nicht auf - bei den Beteiligten in der Schule ebenso wie bei den Kindern. "Wir erleben die Klassen und Gruppen als sehr still. Die sind doch sehr in sich gefangen", beschreibt er.

Kein Automatismus bei Schulschließungen in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz wird derzeit bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 regional über Schulschließungen beraten, gemeinsam mit Schulträger, Schulaufsicht und örtlichem Gesundheitsamt. "Wir schließen dort, wo es Infektions- und Gesundheitsschutz gebieten", heißt es dazu aus dem Bildungsministerium. Einen Automatismus, dass Schulen ab einer Inzidenz von 100 geschlossen werden, gebe es bisher nicht. Die auf Bundesebene diskutierte "Corona-Notbremse" sieht einen solchen Automatismus vor. Demnach sollen Schulen ab einem Inzidenzwert von 200 mit Ausnahmen keinen Präsenzunterricht mehr anbieten dürfen. Diese Notbremse soll in der kommenden Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden - und für alle Bundesländer gelten.

Wunsch nach klaren Regeln

Zahlreiche Bildungsexperten aus Rheinland-Pfalz würden einheitliche und klare Regeln für Schulschließungen grundsätzlich befürworten. "Wir brauchen verbindliche Regeln, ab denen dann etwas gilt", erklärt zum Beispiel Cornelia Schwartz, die Landesvorsitzende des Philologenverbandes im SWR-Interview.

Es tue allen in der Bevölkerung gut, wenn es eine klare Orientierung gibt, so der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer. Und auch VBE-Landeschef Gerhard Bold sagt: "Es ist richtig, dass es lokale Unterscheidungen gibt, dennoch fordern wir einen verbindlichen Rahmen, bei welchen Gegebenheiten welches Unterrichtsmodell greifen soll."

Kritik an Inzidenz 200

Umstritten ist bei den Bildungsverbänden allerdings, dass der Richtwert für Schulschließungen in der Bundes-Notbremse bei einer Inzidenz von 200 liegt. Die Orientierung an Inzidenzen gebe zwar allen Beteiligten Transparenz und Gewissheit, so der VBE. Der Philologenverband spricht von einem guten Gradmesser. Der Wert 200 sei aber viel zu hoch.

"Dass für den Rest der Gesellschaft bei einem Wert von 100 die Notbremse gezogen werden soll und in Schulen erst ab 200 ist für uns nicht nachvollziehbar", erklärt auch VBE-Landeschef Bold. Unterstützung kommt vom Chef des Robert Koch-Institutes, Lothar Wieler, aus Berlin. Bei seiner Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag sagte er: Je höher man die Schwelle setze, desto mehr Kinder werde man wegen Infektionen aus den Klassen nehmen und desto mehr ganze Klassen werde man zuhause lassen müssen.

Schulleiter Schnell aus Mainz hält dagegen grundsätzlich nichts davon, den Schulbetrieb an Inzidenzwerte zu koppeln: "Dann sehe ich kommen, dass wir alle paar Wochen hin und her wechseln. Das verträgt das System Schule nicht." Man brauche Konstanz und Planungssicherheit.