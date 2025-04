RLP setzt Schulprojekt für psychische Gesundheit fort

Das Schulprojekt für psychische Gesundheit in Rheinland-Pfalz wird um vorerst vier Jahre verlängert. Die Vereinbarung wurde am Montag unterzeichnet. Das Land sowie die gesetzlichen Kassen investieren im Verlängerungszeitraum insgesamt rund 340.000 Euro. Das Projekt "Verrückt? Na und! Psychisch fit in der Schule" richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 13. Dabei gehen Experten für einen Tag in eine Klasse und klären über psychische Erkrankungen auf, informieren darüber, was Betroffene tun können oder wie man anderen helfen kann. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) betont im SWR-Gespräch die Notwendigkeit des Projekts.