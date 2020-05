Nach der Corona-Zwangspause haben seit diesem Montag 168.000 weitere Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz einen Klassenraum von innen gesehen. Die Schulen stellt das jedoch vor eine Herausforderung.

Das Bildungsministerium teilte mit, viele Schüler seien froh über das Wiedersehen nach der langen Schließung. Unterm Strich sei die erste Woche gut gelaufen. Das bestätigten auch Lehrerverbände. Hygienepläne seien umgesetzt worden, Schüler hielten überwiegend Abstände ein.

Doch der Wechsel zwischen einer Betreuung in den Schulen und Zuhause sei aufwendig. Viele Schulen befürchten, dass die nächste Öffnungsstufe Platzprobleme bereite und auch zu wenig Lehrer ohne Vorerkrankungen einsetzbar seien.

Unterschiedliche Voraussetzungen je nach Schule

Was viele Schulen umtreibe, sei die Tatsache, dass Ende Mai, Anfang Juni nochmal mehr Klassen und schließlich alle Schüler in die Schulen zurückkehrten. Dabei seien die Voraussetzung je nach Bildungseinrichtung unterschiedlich: Es gebe Schulen, in denen sich besonders viele Lehrer krank gemeldet hätten, weil sie Angst vor einer Ansteckung hätten, an anderen Schulen gebe es Lehrer, die zur Risikogruppe gehörten und deshalb gar nicht unterrichten dürften.

Auch die räumlichen Gegebenheiten seien überall anders: Einige Schulen hätten viel Platz, an anderen werde gerade gebaut. Dort wisse man gar nicht, wo all die Schüler untergebracht werden sollten, um den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten. Zwei Schulen im Land mussten bereits wegen Corona-Infektionen wieder geschlossen werden. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium teilte mit, man halte trotzdem an seinem Stufenplan fest, dass bis Mitte Juni alle Schüler zumindest zeitweise wieder zurück in die Schule sollen.