Das Bildungsministerium hat einen neuen Hygieneplan für die Schulen vorgelegt. Er gilt ab der Aufnahme des Regelbetriebs nach den Sommerferien und schreibt für den Unterricht in den Klassen keine Einhaltung der Abstandsregel mehr vor.

Von der Regel könne "insbesondere zwischen Schülerinnen und Schülern in allen Schularten und Jahrgangsstufen abgewichen werden", soweit es für den Unterrichtsbetrieb erforderlich sei, heißt es in dem Hygieneplan, der am Dienstagabend allen Schulen in Rheinland-Pfalz zugeschickt wurde.

Schulen müssen Hygiene-Beauftragte benennen

"Wo dennoch möglich, soll ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden", heißt es in dem Konzept. Das neue Konzept deckt sich weitgehend mit den Vorgaben zur persönlichen Hygiene, zur Raumhygiene und zur Hygiene im Sanitärbereich, die bereits Kernpunkte des ersten Hygieneplans waren. Er wurde am 22. April für die schrittweise Öffnung der Schulen nach der coronabedingten Schließung erarbeitet. Neu ist jedoch die Bestimmung, dass in jeder Schule ein Hygiene-Beauftragter oder ein Hygiene-Team benannt wird.

Kurz vor der Veröffentlichung der neuen Hygieneplans hatte sich die Landesvorsitzende des Philologenverbands, Cornelia Schwartz, besorgt gezeigt. Die Lehrkräfte an den Gymnasien in Rheinland-Pfalz seien besorgt, dass bei einem Verzicht auf die Abstandsregel das Risiko von Corona-Infektionen wachse. "Viele Kollegen haben mir zurückgespiegelt: Sie haben Angst", sagte Schwartz.

Cornelia Schwartz, Landesvorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz SWR

Der Verband befürchtet, dass nun auch außerhalb der Schule die Bereitschaft nachlasse, sich an das Abstandsgebot zu halten. Bei Wiederaufnahme des vollen Regelbetriebs gebe es in einer Klasse mit 30 Jugendlichen kaum eine Chance, Abstand zu halten, sagte Schwartz. Sie hätte sich von der Landesregierung eine andere Entscheidung gewünscht: "Wir leisten uns das, was wir schon immer hätten leisten müssen, nämlich kleinere Klassen."