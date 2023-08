Schulmaterialien in RLP wieder teurer geworden

Am kommenden Montag geht in Rheinland-Pfalz die Schule wieder los. Für die Eltern bedeutet das umfangreiche Investitionen, denn wie jedes Jahr schicken Lehrerinnen und Lehrer große Listen mit Materialien, vom Schulbuch bis zum Spezialbleistift. Und gerade die Dinge, die es für den Schulalltag braucht, werden von Jahr zu Jahr teurer. Am stärksten ist der Preisanstieg laut Statistischem Bundesamt bei Papierprodukten wie Schulheften oder Zeichenblöcken. Sie kosten 13,6 Prozent mehr als vor einem Jahr und fast doppelt so viel wie im Juli 2020. Die Bücherpreise seien dagegen nur moderat gestiegen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wie Hessen oder Baden-Württemberg gibt es in Rheinland-Pfalz keine Lernmittelfreiheit. Hier müssen also die Eltern alle Schulmaterialien selbst finanzieren. Lediglich Familien mit geringem Einkommen können über das Bildungs- und Teilhabepaket kostenlos Schulbücher ausleihen. Zudem gibt es die Möglichkeit, Unterstützung über Sozialhilfeleistungen zu erhalten.