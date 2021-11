Schulleitungen fühlen sich allein gelassen

per Mail teilen

Leiterinnen und Leiter von Schulen in Rheinland-Pfalz fühlen sich einer Umfrage zufolge von der Politik allein gelassen. Die repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung kommt zu dem Ergebnis, dass die Stimmung in Rheinland-Pfalz schlechter ist als im Bundesdurchschnitt. Demnach sind nur 40 Prozent der Schulleitungen im Land mit ihrem Beruf zufrieden, bundesweit sind es 54 Prozent. Wichtigste Gründe: Arbeitsbelastung, Lehrkräftemangel und Bürokratie. Die Schulpolitik der Landesregierung benoten fast 60 Prozent der Befragten mit mangelhaft oder ungenügend. Die Folge sei, dass kaum noch jemand eine Schulleitung übernehmen wolle, so der Verband.