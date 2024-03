per Mail teilen

Wichtig sei, dass die Kinder "ein Gespür dafür bekommen, wie wertvoll auch ein Handy sein kann, aber wie mächtig auch dieses Handy in der Hand ist", sagt Thorsten Schaller, Schulleiter der Blandine-Merten-Realschule in Trier. "Und da müssen wir alle in der Gesellschaft einen Teil dazu beitragen.“