Was tun, wenn sich ein Schulkind im Unterricht verletzt? An 26 Grundschulen im Land kommen dann Schulkrankenschwestern zum Einsatz: Sie verabreichen Medikamente, unterstützen chronisch kranke Schüler und können psychische Auffälligkeiten erkennen. Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Hilfe gerne an.