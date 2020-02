Planung ist beim Urlaub besonders wichtig. Die Ferientermine für die Schulen werden deshalb langfristig gemacht - und nach einem bestimmten System. Bis Anfang 2024 stehen sie bereits fest.

Die Ferientermine der Schulen sind Sache der einzelnen Bundesländer. Ausnahme sind die Sommerferien, die in einem mehrjährigen Rhythmus von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz beschlossen werden.

Rollierendes System

Die Bundesländer haben sich schon 1964 auf ein rollierendes System verständigt. Es teilt die Länder in fünf Gruppen ein, die nacheinander in die Sommerferien starten und sich mit frühem und späterem Ferienbeginn abwechseln. Damit sollen Staus auf den Autobahnen begrenzt werden und Hotels und Campingplätzen eine gleichmäßige Auslastung verschafft werden.

Rheinland-Pfalz gehört gemeinsam mit Hessen und dem Saarland in eine Gruppe. Die Sommerferien beginnen für diese drei Länder am 6. Juli 2020, am 19. Juli 2021, am 25.Juli 2022 und am 24. Juli 2023. Hier alle Ferientermine für Rheinland-Pfalz bis Anfang 2024 sowie der SWR-Ferienkalender für das Jahr 2020 zum Herunterladen.

Bayern und Baden-Württemberg immer am Ende

Allerdings haben sich Bayern und Baden-Württemberg von Beginn an nicht an dem Wechsel beteiligt und für sich feste Sommerferientermine reserviert - jeweils am Ende der Ferienzeit. Hier beginnen die Sommerferien also immer Ende Juli/Anfang August.

Hauptgrund war zunächst, dass die Schulkinder in den damals vor allem ländlich geprägten südlichen Bundesländern im Spätsommer für die Ernte gebraucht wurden. Da die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe seit den 60er Jahren stark zurückgegangen ist, argumentieren die beiden Bundesländer heute vor allem mit ihren traditionell längeren Pfingstferien. Danach müsse es einen ausreichneden Abstand zu den Sommerferien geben.