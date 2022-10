Digitalisierung an Schulen in RLP soll vorangebracht werden

Kinder nutzen auch in der Schule zunehmend Tablets. Sie recherchieren, lernen und nehmen an Seminaren teil. Corona und Homeschooling haben diese Entwicklung etwas angeschoben. Es ist etwas in Bewegung, auch in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an den Universitäten.

Auf einer Tagung geht es diese Woche darum, wie man die Digitalisierung an Schulen weiter voranbringen kann. Das Ziel: "Es geht darum, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer, der zukünftig in den Schuldienst eintritt, wie selbstverständlich auch digitale Medien nutzt", so RLP-Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD).