Durch die Hochwasser-Katastrophe sind in Rheinland-Pfalz auch viele Schulen beschädigt worden. Das erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach einem Treffen mit Schulleiterinnen und Schulleitern.

Allein im Kreis Ahrweiler sind nach derzeitigem Stand 14 Schulen besonders schwer von der Flutwelle betroffen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Wie die dort angemeldeten rund 7.000 Kinder und Jugendlichen nach den Ferien unterrichtet werden, sei noch offen. Derzeit gebe es auch noch keine Prognose, wie viele Schulen bis zum Ferienende am 27. August wieder hergerichtet werden können.

Für die Zeit nach den Sommerferien werde deswegen im Moment nach flexiblen und unbürokratischen Lösungen gesucht - unter anderem mit den Schulträgern und der Schulaufsicht. Die Solidarität benachbarter Gemeinden spiele dabei eine entscheidende Rolle, erklärte Bildungsministerin Hubig.

Genaues Ausmaß der Hochwasser-Schäden an Schulen noch unklar

Dem Bildungsministerium zufolge hatten Schulleiter und Beamte der Schulbehörden vielerorts Anfang der Woche erstmals die Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Manche der betroffenen Schulgebäude dürften aber noch immer nicht betreten werden. Eine genaue Bezifferung der Schäden sei daher noch nicht möglich. Für die Frage, ob an einer Schule wieder Unterricht stattfinden kann, sei auch von Bedeutung, wann die Strom- und Wasserversorgung vor Ort wieder aufgebaut werden könne, sagte eine Sprecherin.

Bildungsministerin Stefanie Hubig hat am Dienstagmittag mit Schulleiter:innen von besonders betroffenen Schulen aus Ahrweiler gesprochen. #Hochwasserkatastrophe Mehr dazu hier: https://t.co/RmerdEq7A8 https://t.co/DAycDwRfTs

Neben dem Wiederaufbau gehe es auch darum, sich um die Schülerinnen und Schüler und um die Lehrkräfte zu kümmern, die das Erlebte verarbeiten müssten, so Hubig. Dafür stünden bereits jetzt Hilfsangebote seitens des Landes bereit. Den Schulstart nach den Ferien werde das Land außerdem eng mit schulpsychologischen Angeboten begleiten. Die Bildungsministerin hatte sich in Burgbrohl im Ahrkreis mit Schulleiterinnen und Schulleitern aus der Region getroffen, um einen ersten Eindruck von den Schäden des Hochwassers an Schulen zu bekommen.