Weiterhin mit Maske, aber ohne Abstand: In Rheinland-Pfalz kehren heute alle Schülerinnen und Schüler wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen zurück - erstmals seit Dezember.

Möglich machen das die deutlich zurückgegangen Corona-Infektionszahlen. Zunächst wird der Unterricht allerdings nur am Vormittag stattfinden. Erst ab dem 21. Juni werde, so das Bildungsministerium, wieder Ganztagsunterricht angeboten.

Auch die Schulmensen öffnen dann erst wieder. Grund dafür ist laut Bildungsministerium, dass zunächst noch organisatorische Fragen zu klären seien - mit den Caterern, aber auch mit Vereinen und Gruppen, die den Nachmittag an den Schulen gestalten. Alle Schulen böten aber eine Notbetreuung an.

Noch fünf Wochen Normalität bis zu den Ferien

Ab dem 21. Juni gingen dann alle Ganztagsschulen wieder in den Regelbetrieb über, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz könnten so bis zu den Sommerferien noch fünf volle Wochen in der Schule verbringen.

Von Montag an gilt an allen Schulen in Rheinland-Pfalz auch ein aktualisierter Hygieneplan. So müssen Grund- und Förderschüler in den Pausen auf dem Schulhof keine Masken mehr tragen. Sportunterricht im Freien ist wieder ohne Maske und Abstand möglich.

Noch immer fehlen Lüftungsanlagen

Lehrer- und Elternverbände begrüßen die Rückkehr zum Präsenzunterricht mehrheitlich. Es gibt aber auch nach wie vor Kritik, etwa daran, dass Luftreinigungsanlagen in den Klassenräumen fehlten. Zudem kritisiert ein Teil der Lehrer weiter, dass sie die Corona-Tests der Schüler beaufsichtigen sollen. Seit April müssen sich die Schüler zweimal pro Woche testen.