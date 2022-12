Brand in Mendig, Mehr Geld für Schulen, Klirrende Kälte

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:30 Uhr Mehr Kokain als in München im Abwasser Die Hochschule Koblenz hat bei einem kriminologischen Forschungsprojekt das Abwasser der Klärwerke Koblenz und Neuwied auf Rückstände von Kokain untersucht. Die Forscher haben errechnet, dass durchschnittlich bis zu 1,6 Gramm Kokain pro Tag und 1.000 Einwohner konsumiert wird. Laut der Studie ist der Wert in der Region Koblenz und Neuwied damit unter anderem höher als der in München, Nürnberg und Saarbrücken, jedoch deutlich geringer als in Hamburg und Dortmund. Besonders viele Kokain- Rückstände finden sich am Wochenende im Abwasser. Audio herunterladen (1,2 MB | MP3)

8:55 Uhr Vollsperrung auf B48 zwischen Hofstätten und B10 In diesen Minuten wird in der Südwestpfalz die Bundesstraße durch das Wellbachtal zwischen Hofstätten und der B10 bei Wilgartswiesen voll gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität ist der Grund ein loser Felsbrocken, der entfernt werden muss. Der Ort Hofstätten ist in dieser Zeit nur über Johanniskreuz zu erreichen. Die Vollsperrung soll am Mittag wieder aufgehoben werden. Wenn ihr wissen wollt, wie der Verkehr auf eurer Strecke ist, schaut hier vorbei: Aktuelle Verkehrsmeldungen Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 13. Dezember 2022 um 8:30 Uhr.

8:30 Uhr Sternschnuppen vor Weihnachten: Wünscht Euch was! Jede Menge Sternschnuppen in der Vorweihnachtszeit: Gleich zwei Ströme verglühender Objekte können Schaulustige in den kommenden Tagen am Himmel beobachten. Da sind vor Heiligabend jede Menge Wünsche offen, wenn das Wetter mitspielt. Den Höhepunkt mit bis zu 150 Meteoren pro Stunde erwartet die Vereinigung der Sternfreunde am 14. Dezember - jedoch am Tag gegen 14 Uhr. In der Nacht zuvor und der Nacht danach können Sternschnuppenjäger immerhin auf 30 bis 60 verglühende Objekte am Nachthimmel hoffen. Also legt Euch auf die Lauer, aber nur nicht einschlafen.

7:45 Uhr Vermisster aus Ahrtal soll für tot erklärt werden Für einen der beiden immer noch Vermissten der Ahr-Flut ist ein Verfahren zur Todeserklärung eingeleitet worden. Angehörige des jungen Mannes aus Bad Neuenahr-Ahrweiler haben sich dafür an das örtliche Amtsgericht gewandt, wie der Opferbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Detlef Placzek, mitteilte. Bei Verschollenen kann zunächst keine Sterbeurkunde ausgestellt werden. Diese wird aber etwa für Erbscheine und Rentenanträge benötigt. Eine Todeserklärung ersetzt die Sterbeurkunde - das Nachlassverfahren kann beginnen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 13. Dezember 2022 um 7:30 Uhr.

7:25 Uhr Schaden von einer halben Million Euro nach Brand in Firmenhalle Bei einem Firmenbrand im Industriegebiet Mendig ist nach Polizeiangaben gestern Abend ein Sachschaden von mehr als einer halben Millionen Euro entstanden. Verletzt wurde dabei niemand. Laut Polizeiinspektion Mayen handelt es sich dabei um einen Gasmotorenhersteller. Dort seien gegen 20 Uhr zwei Blockheizsysteme und eine Firmenhalle in Brand geraten, dabei sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Kripo geht bislang von einem technischen Fehler aus, Hinweise auf Brandstiftung gebe es keine. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 13. Dezember 2022 um 7:00 Uhr.

7:00 Uhr Was passiert in der Welt Blicken wir einmal über die Grenzen von RLP: Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich darauf geeinigt, geplante Zahlungen aus dem gemeinsamen Haushalt an Ungarn einzufrieren. Nach Angaben der tschechischen Ratspräsidentschaft sollen bis auf weiteres 6,3 Milliarden Euro blockiert werden. Hintergrund ist die Sorge, dass Ungarn EU-Gelder nicht ordnungsgemäß verwenden könnte - wegen unzureichender Maßnahmen gegen Korruption. Im Verdacht auf Korruption in der EU soll gegen die griechische Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili heute ein formelles Absetzungsverfahren eingeleitet werden. Das hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola angekündigt. Nach den bundesweiten Razzien in der Reichsbürgerszene fordert die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), einen schnelleren und entschlosseneren Kampf gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Unter den Verdächtigen, die bei der Razzia verhaftet wurden, sind auch Soldaten. Högl sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Verstöße müssten konsequent verfolgt und Prozesse dazu bei Truppendienstgerichten beschleunigt werden.

6:40 Uhr Verkehr am Morgen Freie Fahrt in Rheinland-Pfalz: Bis auf kleinere Behinderungen und Warnungen läuft alles rund auf den Straßen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Verkehr auf eurer Strecke ist, schaut hier vorbei: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:15 Uhr So wird das Wetter heute Die Nacht war klapperkalt und das bleibt auch erstmal so. Dauerfrost, etwas Sonne und ab und zu Schnee - so wird das Wetter in Rheinland-Pfalz in den nächsten Tagen. Video herunterladen (5,2 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Am Bahnhof in Frankenthal wird aktuell untersucht, ob sich im Untergrund Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Konkret geht es um den Bahnhofsvorplatz, den Zentralen Omnibusbahnhof und teilweise die angrenzende Eisenbahnstraße. Zwei Nächte lang - also von heute auf morgen und von Mittwoch auf Donnerstag - muss das Areal gesperrt werden. Hintergrund ist, dass das Gelände neu gestaltet werden soll. 20 Schulen in Trier können sich über einen kleinen Geldsegen freuen: Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig überreicht heute einen Förderbescheid in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro an die Stadtverwaltung, und zwar im Rahmen des "Digitalpaktes Schule". Mit dem Geld sollen die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen geschaffen werden. Der Landessportbund setzt seine Kampagne "Bewegter Advent - Verein(t) in der Schule" fort. Der Ansatz ist klar: Zu viele Kinder leiden unter Bewegungsmangel. Mit der Aktion sollen Schulen und Vereine besser vernetzt werden. In Worms gab es gestern den ersten Aktionstag. Dort wurde eine Airtrack-Bewegungs-Welt aufgebaut, die alle zwölf Grundschulklassen durchlaufen müssen.