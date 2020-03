Die Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz bleiben ab Montag wegen des Coronavirus bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Das hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium am frühen Nachmittag mitgeteilt und damit einen Bericht des SWR bestätigt.

Bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 17. April 2020, bleiben die 2.600 Schulen und 2.500 Kindertagesstätten demnach für einen regulären Betrieb geschlossen. Eine Notbetreuung werde vor Ort ermöglicht. Die ab Montag geplanten Prüfungen für das mündliche Abitur würden erst in der Woche ab dem 23. März 2020 stattfinden, so das Ministerium in einer Mitteilung. Die Landesregierung bestätigte damit einen Bericht des SWR, der zuerst darüber berichtet hatte.

Zuvor hatten bereits das Saarland, Bayern, Berlin und Niedersachsen bekanntgegeben, alle Schulen und Kitas ab Montag zu schließen. Nun zieht Rheinland-Pfalz nach.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für den Nachmittag zu einer Sondersitzung des Kabinetts eingeladen, auf welcher der Beschluss gefasst werden soll. Anschließend will sie Einzelheiten in einer Pressekonferenz mitteilen.

Der SWR überträgt die Pressekonferenz mit Malu Dreyer hier live um 16.30 Uhr.

CDU: Unterricht in virtuellen Klassenzimmern

Die CDU-Opposition im Landtag sprach sich dafür aus, Kinder in virtuellen Klassenzimmern zu unterrichten: "Die Landesregierung muss dazu die Voraussetzungen schaffen und die Schulen bestmöglich dabei unterstützen", sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, laut Pressemitteilung.

Sommersemester verschiebt sich

Auch auf die staatlichen Hochschulen wirkt sich die Corona-Krise aus. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministeriums verschiebt sich der Start des Sommersemesters voraussichtlich auf den 20. April.

An den Schulen sollen die mündlichen Abiturprüfungen, die am Montag in Rheinland-Pfalz beginnen, stattfinden. Das hatte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bereits Anfang der Woche gesagt. Möglich ist allerdings, dass die Prüfungen aus organisatorischen Gründen verschoben werden müssen.

Online-Unterricht, Aufgaben per E-Mails

Eine bundeseinheitliche Regelung bei Schulschließungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus gibt es nicht, da in Deutschland die Bundesländer selbst für ihre Schulen zuständig sind.

Auf SWR-Anfrage hieß es von Schulen in Mutterstadt, Herxheim und Landau, man wolle den Unterricht online fortführen und zum Beispiel über E-Mails Aufgaben verteilen. Der Rektor der IGS Landau sieht nach eigenen Angaben in der Situation immerhin die Chance, die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben.