Rheinland-Pfalz schneidet bei Inklusion an Schulen schlecht ab

per Mail teilen

Eine Studie gibt Rheinland-Pfalz beim gemeinsamen Unterricht von jungen Menschen mit und ohne Behinderung schlechte Noten. Das Bildungsministerium prüft die Ergebnisse.

Nach der im September vorgelegten Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) ist Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland, in dem kein flächendeckender inklusiver Unterricht vorgesehen ist.

Ministerin kündigt Maßnahmen an

"Schülerinnen und Schüler mit und ohne Handicap sollen mit- und voneinander lernen", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Im Frühjahr 2020 habe das Ministerium eine Lenkungsgruppe eingesetzt, "die sich genau darum kümmert und die sich selbstverständlich auch die Ergebnisse der WZB-Studie genau ansehen wird". In der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte aller Schularten werde es mehr als bisher auch um die inklusive Pädagogik gehen, kündigte die Ministerin an. Auch werde für die künftige Universität Koblenz ein Studiengang Lehramt für Förderschulen geprüft.

Weniger als ein Drittel der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz haben laut der Studie Erfahrung mit inklusivem Unterricht dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert

Verstoß gegen UN-Behindertenrechtskonvention?

Die 298 rheinland-pfälzischen Schwerpunktschulen haben einen "erweiterten pädagogischen Auftrag": In jeder Klasse werden drei bis vier Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit anderen unterrichtet. Daneben gibt es 131 Förderschulen, in denen ausschließlich Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden. Die Autorinnen und Autoren der Studie betrachten dies als Verstoß gegen die Bestimmung der UN-Behindertenrechtskonvention, wonach Menschen mit einer Behinderung nicht in Sondersysteme gedrängt werden dürfen.

Seit 2015 haben sich 32 Förderschulen zu "Förder- und Beratungszentren" entwickelt, die eng mit allgemeinen Schulen zusammenarbeiten.

Großteil der Schulen ohne Erfahrung

Lediglich 29 Prozent der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz haben laut der Studie bereits Erfahrung mit einem gemeinsamen Unterricht gesammelt. Somit stelle sich bei diesem Konzept die Frage, ob die "übermäßige Bündelung" von Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten in bestimmten Einrichtungen nicht zu einer Art Sonderschule innerhalb des regulären Schulsystems führe.