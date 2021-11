Kongress "Schule der Zukunft" in RLP soll Ideen entwickeln

Wie könnte die Schule von morgen aussehen? In Mainz hat ein Zukunftskongress begonnen, der Ideen entwickeln soll. Jede Schule solle eigene Schwerpunkte setzen, sagte Ministerpräsidentin Dreyer.

Muss unbedingt jede Jahrgangsstufe in einzelnen Klassen unterrichtet werden? Oder lernen Kinder in altersgemischten Klassen vielleicht besser, weil sie voneinander lernen? Können Jugendliche am Tisch mit Tafel an der Wand effektiver lernen als auf dem Sofa oder auf dem Boden? Wie bleibt das Gelernte am besten im Gedächtnis?

Auf Fragen wie diese sollen Bildungsexpertinnen und -experten, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler gemeinsam Antworten finden.

Alle sollen bei der Zukunft der Schule mitreden

Angesichts neuer Herausforderungen durch den gesellschaftlichen und technischen Wandel müssten die Schulen in Rheinland-Pfalz "fit für die Zukunft" gemacht werden, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag zum Auftakt des Kongresses in Mainz. Die Schulen hätten in der Corona-Pandemie große Flexibilität und Innovationskraft bewiesen. Jetzt gehe es darum, ihre Zukunft zu gestalten.

Der Bildungskongress "Schule der Zukunft" ist der offizielle Startschuss für einen breit angelegten Beteiligungsprozess, bei dem Politiker, Bildungsexperten und Vertreter der Schulgemeinschaft Ideen zur Weiterentwicklung der Schulen in dem Bundesland sammeln wollen. Dabei soll es unter anderem um Digitalisierung sowie die Erprobung neuer Unterrichtsformate und Lehrinhalte gehen.

Nicht nur eine "Leuchtturmschule"

Am Ende dieses Prozesses werde es nicht nur eine einzige "Leuchtturmschule" geben, betonte Dreyer. Jede Schule werde ihre eigenen Schwerpunkte setzen können. Wichtig sei es, dass die Schulen den Heranwachsenden die Fertigkeiten vermittelten, damit sie mit der neuen Informations- und Wissenskultur zurechtzukommen können.

Die Veranstaltung begann mit einer Podiumsdiskussion, die der Anfang eines regen Austauschs sein soll - mit dabei Margret Rasfeld, Gründerin der Initiative "Schule im Aufbruch". Sie wirbt dafür, dass Schule mehr ist als nur Wissensvermittlung. Sie müsse die Schülerinnen und Schüler vielmehr unterstützen, ihre Fähigkeiten zu entfalten.

Philologenverband Rheinland-Pfalz bremst

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz sorgt sich allerdings, dass die Schule auf Irrwege gerät. Die Landesvorsitzende Cornelia Schwartz sagte im Vorfeld des Kongresses, neue Lernformate sollten zunächst nur an einigen wenigen Schulen ausprobiert werden.

Bei völlig neuen Schulmodellen, wie etwa der weitgehenden Auflösung der Klassengemeinschaft und der Einführung von Lernlandschaften, müsse genau auf die Rahmenbedingungen der einzelnen Schule geachtet werden.