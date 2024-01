Nach Bauernprotesten und Bahnstreik droht am Mittwoch Eisregen. Viele Schulen haben deshalb angekündigt, auf Präsenzunterricht zu verzichten. Das Englisch-Abitur soll planmäßig stattfinden. Örtlich schließen Kitas früher.

Das Bildungsministerium teilte am Dienstag mit, dass die zentralen Abiturprüfungen im Fach Englisch am Mittwoch regulär stattfinden - auch wenn durch das Winterwetter Verkehrschaos droht. Allerdings gelten die gleichen Sonderregeln, wie schon in der vergangenen Woche bei Verkehrsbehinderungen durch die Bauernproteste und dann durch den Streik der Busfahrer.

Abiturprüfung verschieben oder nachschreiben ist möglich

Ist absehbar, dass Schülerinnen und Schüler an diesem Tag verspätet zur Schule kommen, sollen sie sich laut Ministerium direkt bei der Schule melden. In diesem Fall kann der Prüfungszeitraum, der regulär um 9 Uhr beginnt, ausnahmsweise verlängert bzw. nach hinten verschoben werden. Sollten einzelne Schülerinnen und Schüler trotz aller Bemühungen keine Möglichkeit finden, an diesem Tag in ihre Schule zu kommen, ist dies ebenfalls an der Schule zu melden und zu begründen. In diesem Fall wird den betroffenen Schülerinnen und Schülern eine Nachschreibemöglichkeit eingeräumt, wie die Abiturprüfungsordnung allgemein auch für andere Fälle wie zum Beispiel Erkrankung vorsieht.

Eine Verschiebung der Prüfungstermine für alle Abiturienten ist nach Ansicht des Ministeriums "nicht verhältnismäßig". Die Termine stünden lange fest und alle Prüflinge hätten auf diesen Tag hin gelernt.

"Großzügige Entschuldigungspraxis" darf angewendet werden

Bislang soll am Mittwoch offiziell regulär Unterricht angeboten werden. Falls Eltern ihre Kinder nicht in die Schule schicken können oder die Schule aufgrund der Wetterlage nicht erreichbar ist, wird eine "großzügige Entschuldigungspraxis" angewendet, der Tag also nicht als Fehltag gewertet. "Diese Regelung galt bereits im Zuge der Bauern-Demonstrationen und der Streiks im ÖPNV, sodass die Schulen damit umzugehen wissen", so das Ministerium.

So sieht's aus in Rheinhessen

Um die gebeutelten Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz zu entlasten, haben in Rheinhessen viele Schulen reagiert und auf Online-Unterricht umgestellt. An vielen Schulen findet kein Präsenzunterricht statt oder der Unterricht endet früher.

Städtische Kitas in Mainz schließen früher

In Mainz werden am Mittwoch die städtischen Kitas wegen der Wetterlage um 11:30 Uhr geschlossen. Darauf hat die Stadt hingewiesen. Aufgrund der unklaren Entwicklung des Wetters seien auch kurzfristig weitere Einschränkungen des Kitabereichs möglich. Auch am Donnerstag bleibe der Kitabereich stark eingeschränkt, hieß es.

So sieht's aus in der Pfalz

In vielen Schulen in Kaiserslautern, der Süd- oder Vorderpfalz soll der Unterricht stattfinden. Den Schulen liegt keine Anweisung ihres Dienstherren (der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD) vor. Somit liege es in der Verantwortung der Eltern, einzuschätzen, ob der Schulweg für die Schulkinder morgen zumutbar ist oder nicht. Die Schulen verweisen aber auch darauf, am Mittwochmorgen auf die Internetseite zu schauen, ob sich an der Situation etwas geändert hat.

Einige Schulen in der Westpfalz haben den Unterricht aber komplett abgesagt oder stellen auf Online-Unterricht um.

Auch in der Südpfalz findet der Unterricht zum Teil nur digital statt - zum Beispiel am Trifels-Gymnasium in Annweiler. Dort gab es schon am Montag Busprobleme wegen Schneefalls.

So sieht's aus in Trier & Umgebung

Auch in Trier und Umgebung gilt: Wie die ADD - die zuständige Aufsichtsbehörde mitteilte - entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder zur Schule kommen können. Wegen der Unwetterwarnung rät aber zum Beispiel die Kreisverwaltung Birkenfeld Schulen und Kindertagesstätten im Kreisgebiet am Mittwoch zu schließen.

So sieht' aus in Koblenz & Umgebung

Auch in Koblenz und Umgebung, Westerwald und Eifel soll laut ADD der Unterricht regulär angeboten werden und auch die Abiturprüfungen finden wie angekündigt statt. Die Schülerinnen und Schüler seien selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig zu Prüfungsbeginn in der Schule zu sein, hieß es beispielsweise von den Gymnasien in Dierdorf, Westerburg und Altenkirchen. Sie müssten sich selbst organisieren und im Zweifel bei Bekannten oder Freunden übernachten.

Busunternehmen rechnen mit Ausfällen bei Schnee und Eis

Für den Norden des Landes haben Busunternehmen bereits angekündigt, dass es wohl zu Ausfällen bei starkem Schneefall und Eisglätte kommt. Davon werde auch der Schulbusverkehr betroffen sein.

Im Kreis-Alzey Worms fahren die Busse nur so lange, wie es das

Wetter zulässt. Das bedeute, so die Kreisverwaltung, dass die Rückfahrt der Schülerinnen und Schüler von der Schule gegebenenfalls privat organisiert werden müsse. Auch bei Bussen in den Kreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen kann es zu Problemen kommen. Ob ein Bus weiterfahre oder nicht, würden die Busfahrer je nach Situation entscheiden, so die Kreisverwaltung Mainz-Bingen.