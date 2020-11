In Rheinland-Pfalz sind weniger Menschen überschuldet. Der aktuelle Schuldneratlas von Creditreform zählt rund 340.000 überschuldete Rheinland-Pfälzer, fürchtet aber einen Anstieg.

Weniger Schuldner im Land

Weniger Menschen in Rheinland-Pfalz haben zu hohe Schulden, das stellt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem neuen Schuldneratlas fest. Die Autoren zählen rund 340.000 überschuldete Rheinland-Pfälzer, das sind 1.000 weniger als bei der Untersuchung 2019. Auch der Anteil der überschuldeten Menschen ist zurückgegangen. Vergangenes Jahr hatte es einen leichten Anstieg gegeben. Jetzt ist die Entwicklung wie auch bundesweit positiv. Im Vergleich der Bundesländer liegt Rheinland-Pfalz auf Platz sieben.

Mehrere Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz schneiden gegen den Trend schlechter ab

Im Vergleich der Hauptstädte der Bundesländer schneidet Mainz weiterhin am besten ab, hier ist der Anteil überschuldeter Menschen am geringsten. Eine besonders hohe Quote weist erneut Pirmasens auf. Hier ist fast jeder fünfte Erwachsene überschuldet. Für Pirmasens stellt die Studie auch einen vergleichsweise starken Anstieg der Überschuldung fest – ähnlich wie auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm, im Kreis Kusel, in Kaiserslautern oder im Kreis Birkenfeld.

Deutlich gebessert hat sich die Lage zum Beispiel in Worms.

Weiterhin sind bundesweit deutlich weniger Frauen als Männer überschuldet. In der Altersgruppe über 50 hat die Zahl der Menschen mit Schulden deutlich zugenommen. Häufigster Grund für zu hohe Schulden bleibt die Arbeitslosigkeit, gefolgt von Krankheit, Sucht oder Unfall und unwirtschaftlicher Haushaltsführung.

Sparen, weniger Konsum und staatliche Hilfen helfen vorerst

Insgesamt sprechen die Autoren des Schuldneratlas von einer Ruhe vor dem Sturm. In der Coronakrise hätten staatliche Hilfen und ein sparsamer Umgang der Menschen mit ihrem Geld vorerst das Schlimmste verhindert. Es sei aber zu erwarten, dass die Verschuldung zeitlich versetzt wieder steige. Denn viele Menschen hätten ihre Arbeit verloren und viele Soloselbstständige und Freiberufler fürchteten um ihre Existenz.

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erstellt ihren Schuldneratlas seit 2004 jedes Jahr. Als überschuldet zählt die Untersuchung Menschen, die nicht genug verdienen oder genug Vermögen haben, um ihre Ausgaben und finanziellen Verpflichtungen zu decken.