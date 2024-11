Weniger Menschen in Rheinland-Pfalz überschuldet

per Mail teilen

Die Zahl der überschuldeten Menschen in Rheinland-Pfalz ist zurückgegangen. Das zeigt der neue Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Als überschuldet gilt, wer seine Rechnungen langfristig nicht bezahlen kann. In Rheinland-Pfalz ist das gut jeder Zwölfte. Der Bedarf an Beratungen ist nach wie vor groß.