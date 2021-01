per Mail teilen

Für die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz beginnt am Montag nach den Weihnachtsferien wieder der Unterricht. Die meisten von ihnen werden aber vorerst nicht in die Schulen zurückkehren.

Bis zum 15. Januar 2021 finde wegen der Corona-Pandemie in allen Schularten ausschließlich Fernunterricht statt, teilte das Bildungsministerium mit. Die Schulen sollen jedoch Notbetreuung für Schüler und Schülerinnen bis zur Klassenstufe 7 anbieten - für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und solche, "deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist".

Wie genau der Fernunterricht gestaltet wird, kann sich von Schule zu Schule unterscheiden - digital am Bildschirm oder analog zum Beispiel mit Arbeitsblättern. Klassenarbeiten und Prüfungen, die in der Zeit bis 15. Januar angesetzt waren, sollen möglichst verschoben oder ersetzt werden. Sollte das nicht möglich sein, finden diese in der Schule statt.

Abiturprüfungen sollen wie geplant beginnen

Eine Ausnahme vom Fernunterricht gilt für Schüler der Abschlussklassen, sie können bis zu den ersten Abiturarbeiten in der Schule unterrichtet werden. Das Abitur, das ab dem 7. Januar für G9-Schüler beginnt, wird - wie geplant - in Präsenz geschrieben.

Das Land hatte die Präsenzpflicht an den Schulen in den letzten Tagen vor den Ferien aufgehoben, nachdem es vor allem im November einen exponentiellen Anstieg der Infiziertenzahlen gegeben hatte. Viele Schüler und Lehrer mussten Weihnachten zu Hause in Quarantäne verbringen und durften weder Verwandte besuchen, noch Besuch empfangen.

Neue Regelungen für Dienstag erwartet

Wie es in den Schulen des Landes ab Mitte Januar weitergeht, dürfte am Dienstag ein Thema der Beratungen zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sein. Am Montag bereits berät die Kultusministerkonferenz der Länder.