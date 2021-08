per Mail teilen

Für mehr als 410.000 Mädchen und Jungen in Rheinland-Pfalz beginnt nach den Sommerferien heute wieder die Schule - zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen.

Wegen der steigenden Infektionszahlen gelten in den ersten Wochen noch besondere Vorsichtsmaßnahmen: So müssen alle Schüler und Lehrer in den ersten beiden Wochen, sowohl im Schulgebäude als auch im Unterricht eine Maske tragen.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich laut Bildungsministerium zudem zweimal in der Woche testen lassen. Diese Regelung gelte zunächst bis zu den Herbstferien. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sprach im Vorfeld von "zwei Präventionswochen". Ziel sei, dass im Unterricht die Maske wieder fallen könne, so Hubig.

"Wir sehnen uns alle nach einem normalen Schulalltag"

Zu Beginn des neuen Schuljahres habe das Land 345 neue Lehrerstellen geschaffen, so die Bildungsministerin. Das Land reagiere damit unter anderem darauf, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen erstmals seit 30 Jahren wieder gestiegen sei. Positiv sei auch, so die Ministerin, das es wieder mehr Studenten für das Grundschullehramt gebe.

Schule in den Flutgebieten

Knapp sieben Wochen nach der Hochwasserkatastrophe startet die Schule in den Flutgebieten von Rheinland-Pfalz unter besonderen Bedingungen. Viele Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt, viele Klassen müssen umziehen. Hinzu kommt die psychische Belastung für Jugendliche und Lehrkräfte durch das Erlebte.

Zum ersten Schultag nach den Sommerferien will Ministerin Hubig zwei Schulen im Katastrophengebiet an der Ahr besuchen. Sie sei froh, dass alle rund 8.000 Kinder und Jugendliche, die von Zerstörungen an den Schulen betroffen seien, am Montag zum Unterricht kommen könnten. Als Beistand für individuelle Notlagen wurden Vorkehrungen für zusätzliche Schulpsychologen getroffen - dazu kommen auch Fachkräfte aus anderen Bundesländern ins Ahrtal.

Knapp 40.000 Erstklässler in Rheinland-Pfalz

Ihren ersten Schultag erleben in diesem Jahr - meist erst am Dienstag - 39.470 Mädchen und Jungen. Das sind 2.575 mehr als im vergangenen Jahr.

Die Zahl aller Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Land steigt damit erstmals seit gut drei Jahrzehnten wieder leicht an, um 3.562 auf insgesamt 412.900. Perspektivisch werde die Zahl aufgrund der demografischen Entwicklung wieder sinken, so das Bildungsministerium.