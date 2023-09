Schulstart in RLP: Deutlich mehr Schülerinnen und Schüler

per Mail teilen

Nach sechs Wochen Sommerferien geht in den Schulen in Rheinland-Pfalz der Unterricht wieder los. Dabei starten rund 7.000 Kinder und Jugendliche mehr als im vergangenen Schuljahr.

In Rheinland-Pfalz steigt zum Schuljahresbeginn die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Insgesamt werden 539.700 Kinder und Jugendliche am Unterricht teilnehmen, teilte das Bildungsministerium in Mainz mit. Das sind rund 7.000 mehr als im vergangenen Schuljahr.

So viele Erstklässler wie seit 20 Jahren nicht

Allein in den ersten Klassen werden fast 1.300 Kinder mehr eingeschult als im vergangenen Jahr, heißt es vom Bildungsministerium. Insgesamt haben knapp 42.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler in Rheinland-Pfalz ihren ersten Schultag, darunter Grund-, Förder- und freie Walddorfschülerinnen und -schüler. Das sind nach Angaben des Bildungsministeriums so viele wie seit knapp 20 Jahren nicht.

Mehr Schüler aus der Ukraine in RLP

Ein Grund für den Zuwachs sei unter anderem die wachsende Zahl geflüchteter Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Rund 10.600 Schülerinnen und Schüler ukrainischer Herkunft seien seit Kriegsbeginn im Februar vergangenen Jahres nach Rheinland-Pfalz gekommen. Dazu kämen rund 7.200 Kinder und Jugendliche mit anderer nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.

Hubig: Gute Unterrichtsversorgung in RLP möglich

Gleichzeitig steigt nach Angaben des Bildungsministeriums auch die Zahl der Lehrkräfte. 820 neue Beschäftigungsmöglichkeiten kommen demnach in diesem Schuljahr hinzu. Mehr als 1.750 neue Lehrkräfte würden eingestellt.

Die steigenden Schülerzahlen und der bundesweite Fachkräftemangel machten das Einstellungsgeschäft nicht einfacher, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Trotzdem werde das Land insgesamt eine gute Unterrichtsversorgung gewährleisten. Das sei das Fundament für gleiche Bildungschancen - unabhängig von Status und Geldbeutel -, für zukunftsweisende pädagogische Konzepte und für zielgerichtete Digitalisierung.

Gewerkschaften und Verbänden kritisieren Lehrermangel

Bildungsgewerkschaften warnten zum Start ins neue Schuljahr indes vor zu wenigen Lehrkräften an den Schulen in Rheinland-Pfalz. "Es ist schon zu Schuljahresbeginn erkennbar, dass es unmöglich sein wird, alle vorgesehenen Planstellen an den Schulen mit ausgebildeten Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften zu besetzen", sagte etwa der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer.

An den Förderschulen werde zum ersten Mal vom Bildungsministerium die Besetzung von Planstellen mit nicht qualifiziertem Personal genehmigt, ohne dass es für deren Einsatz konkrete Regularien und Vorgaben gebe, sagte die Vize-GEW-Vorsitzende Birgit Wolsdorfer. Für die Besetzung von Vertretungsstellen gebe es so gut wie keine qualifizierten Bewerbungen mehr. Das werde dazu führen, dass der Unterricht vielerorts ausfallen werde, wenn die nächste Corona- oder Grippewelle da sei.

Der Beruf müsse insgesamt attraktiver gemacht werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) machte sich deswegen für einen Bildungsgipfel mit allen entscheidenden Akteuren im Land stark.

Die Landesschüler*innenvertretung forderte ebenfalls mehr Lehrkräfte für eine bessere individuelle Betreuung der Kinder und Jugendlichen. Die Klassenzimmer platzten aus allen Nähten.