Hering: Schulbesuchstag in RLP "lohnt sich auf jeden Fall!"

Heute ist Schulbesuchstag in Rheinland-Pfalz. Abgeordnete suchen das Gespräch mit den Jugendlichen. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sieht dabei auch die Corona-Pandemie als Thema.

Ausgangspunkt der Gespräche ist die unterschiedliche Bedeutung des 9. Novembers in der deutschen Geschichte.

Der 9. November wird oft auch als Schicksalstag der Deutschen bezeichnet. 1918 rief an diesem Tag Philipp Scheidemann von einem Fenster des Reichstagsgebäudes die Republik aus. 1938 fand mit der Pogromnacht die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten einen ersten grausamen Höhepunkt. Am 9. November 1989 wiederum fiel die Mauer.

SWR2 Aktuell-Moderator Pascal Lechler hat mit Hendrik Hering (SPD), Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags gesprochen.

Lechler: Wissen die Schüler überhaupt noch etwas mit dem 9. November anzufangen?

Hering: Das ist unterschiedlich. Einige haben sehr genaue Kenntnisse. Aber die Schulbesuchstage zeigen, dass es wichtig ist, den 9. November zu thematisieren. Wichtig ist aber auch, mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Dann werden andere wichtige Themen mit den Landtags-Abgeordneten besprochen. Es ist also wichtig, diesen Kontakt zu haben.

Lechler: Was sind das für Themen?

Hering: Umweltschutz spielt eine ganz große Rolle. Es begeistert, wie sich junge Menschen für den Klimaschutz interessieren, das was Politik für den Umwelt- und Klimaschutz leistet. Außerdem sind es Dinge, die aus dem Leben der jungen Menschen nachvollziehbar sind: zum Beispiel ein besserer öffentlicher Personennahverkehr und natürlich die Corona-Maßnahmen.

Lechler: Was sagen Sie den Schülern dann?

Hering: Wir sagen ihnen, was wir aktuell in diesen Bereichen vorhaben. Wichtig ist es aber auch, die Meinung der jungen Menschen anzuhören. Junge Menschen haben gerade in den letzten anderthalb Jahren während der Corona-Pandemie enormes für die Gesellschaft geleistet. Sie haben viel Verzicht geübt. Die Schule ist ausgefallen, Freizeitangebote mussten eingeschränkt werden. Die Corona-Schutzmaßnahmen wurden verhängt, nicht um junge Menschen zu schützen, sondern um die älteren Menschen zu schützen. Das muss honoriert und anerkannt werden. Deswegen ist es wichtig zuzuhören, welche Wünsche Schülerinnen und Schüler jetzt haben. Denn sie stellen berechtigterweise für ihre Leistungen auch den einen oder anderen Anspruch an die Gesellschaft.

Lechler: Nochmal zurück zum 9. November. Das ist ein Tag, an dem die Demokratie in Gefahr kam und an dem die Demokratie über ein autoritäres Regime - die DDR - gesiegt hat. Wie wird das heute in der Schule thematisiert? Können Sie den Schülern die Wichtigkeit der Demokratie nahebringen?

Hering: Wir versuchen es zumindest. Es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, dass Demokratie nicht gottgegeben ist. Es ist nicht selbstverständlich, in einer offenen, freien und demokratischen Gesellschaft leben zu dürfen. Das muss man, glaube ich, deutlich machen. Am 9. November kann man sehr gut deutlich machen, dass es an uns allen liegt, ob Demokratie gesichert wird oder ob sie einen anderen Weg geht. Denn es kommt auf jeden Einzelnen an. Politik allein kann das nicht regeln. Die Masse entscheidend, was geschieht.

Lechler: Den Schulbesuchstag gibt es seit 2003 in Rheinland-Pfalz. Das ist immer noch einzigartig in Deutschland. Warum machen das andere Bundesländer nicht?

Hering: Ich würden denen empfehlen, es uns nachzumachen. Am Dienstag und Mittwoch finden 100 Veranstaltungen statt. Die 101 Abgeordneten sind häufig in mehreren Schulen unterwegs. Es wird insgesamt mit 6.000 Schülerinnen und Schülern gesprochen. Sie erfahren, wie der Tagesablauf eines Politikers aussieht. Ich glaube, dass wir ganz wichtige Impulse setzen. Das sollten andere Bundesländer uns nachmachen. Dass man an einem Tag mit 6.000 Schülerinnen und Schülern in Kleinformaten diskutiert, ist ganz wichtig für die Demokratie.

Lechler: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe: Es lohnt sich?

Hering: Es lohnt sich auf jeden Fall.