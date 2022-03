Anne Spiegel sagt zu ihrer Rolle in der Flutnacht aus

per Mail teilen

Mit Spannung erwartet wird am Freitagabend die Aussage der ehemaligen rheinland-pfälzischen Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). Im Vorfeld waren ihr in der Flutnacht schwere Versäumnisse vorgeworfen worden. Zeugen im U-Ausschuss nahmen Spiegel zum Teil in Schutz - es gab aber auch Kritik.