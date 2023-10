Eine Schülergruppe aus Saarburg befindet sich derzeit im Rahmen eines Schüleraustauschs in Israel. Die Gruppe tritt nun inmitten der militärischen Eskalation ihre Rückreise an. Sie ist seit Ende September bei Gastfamilien in Nazareth und Umgebung untergebracht. Am Dienstag soll die Schülergruppe wie geplant zum Flughafen nach Tel Aviv gebracht werden. Auch die Behörden vor Ort sind involviert, um einen sicheren Transport zu unterstützen.