Trotz Corona fahren viele rheinland-pfälzische Schüler seit Wochen in überfüllten Schulbussen. Die "Busbörse" brachte keine Erleichterung. Mit einem offenen Brief prangert der Landeselternbeirat nun die Missstände an.

Der Brief richtet sich an das Verkehrs-, Bildungs-, und Familienministerium, aber auch an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz und den Landkreistag Rheinland-Pfalz.

Seit der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) Mitte 2019 in Rheinland-Pfalz umgestellt wurde, klagt der Landeselternbeirat über eine deutliche Verschlechterung in der Schülerbeförderung. Schüler müssten enorme Wartezeiten auf sich nehmen und überfüllte Busse nutzen, sagt Reiner Schladweiler, Vorsitzender des Landeselternbeirats.

"Unerhörte Missstände" zu Corona-Zeiten

Corona habe die Situation nochmal verschärft. Es müsse dringend gehandelt werden, fordert Schladweiler. Kinder und Jugendliche seien durch die Situation psychisch stark belastet. Eltern würden von "unerhört empfundenen Missständen" berichten.

Mit der "Busbörse" habe das Land höchstens eine minimale Verbesserung erzielt, ergänzt Schladweiler. "Wir fordern immer noch mindestens 1.000 Busse in der Börse." Auch müssten die Stehplätze reduziert werden, um derzeitige Hygienemaßnahmen und eine sichere Beförderung der Kinder gewährleisten zu können. Die noch laufende Petition an den Landtag habe die 12.000 Unterschriften fast zusammen, berichtet Schladweiler. Das Ziel sei, mit dieser Petition Thema im Landtag zu werden.

Eltern berichten: Schülerbeförderung gleiche Viehtransport

Unterzeichner der Petition berichten von Gefährdungssituationen. Von Schülern, denen schwer zu vermitteln sei, dass sie außerhalb der Busse Abstand halten sollen, obwohl sie im Bus eng beieinanderstehen müssten. "In der Schule werden in der Corona-Zeit die Klassen und Stufen getrennt, aber der Bus ist wie eh und je völlig überfüllt", beklagt ein Mann aus Dommershausen (Rhein-Hunsrück-Kreis).

Teilweise seien bis zu hundert Kinder in einem Bus eingepfercht, schreibt eine Unterzeichnerin aus dem Kreis Mainz-Bingen. "Es gleicht einem Viehtransport und war schon vor der Corona-Zeit schrecklich", schreibt eine weitere aus Osburg (Kreis Trier-Saarburg).

Viele Unterzeichner fordern Sicherheit - nicht nur zu Corona-Zeiten. "Seit Jahren wird das Thema überfüllte Schulbusse unter den Teppich gekehrt. In Zeiten von Corona ein Unding", schreibt eine Frau aus Budenheim.

Steigende Infektionszahlen bei Schülern

Zudem berichtet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), dass sich die Zahl der infizierten Schüler innerhalb von fünf Tagen fast verdoppelt hat (von 60 auf 106). Auch die Schulteilschließungen stiegen auf das Doppelte (von 34 auf 62). Zurzeit sind die Realschule Plus in Rheinbrohl (Kreis Neuwied), die Realschule Plus in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) und die Crucenia Realschule Plus in Bad Kreuznach geschlossen.