Seit mittlerweile zwei Wochen werden rheinland-pfälzische Schüler zuhause unterrichtet. Der Verband GGG sieht Probleme bei Bildungsgerechtigkeit sowie Chancengleichheit und fordern Nachbesserungen vom Bildungsministerium.

"Die Hilfe, die Schülerinnen und Schüler, ihren Eltern und ihren Erziehungsberechtigten zur Verfügung gestellt wird, muss allen Beteiligten ungeachtet ihrer persönlichen Situation rasch, unkompliziert, individuell und effektiv zu Gute kommen", schreibt die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG) in einem offenen Brief an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG) Der Verband GGG vereinigt Lehrer, Eltern, Schüler, Wissenschaftler, Politiker, Publizisten. Die GGG unterstützt Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen.

Fernunterricht klappt nicht überall

Nach Einschätzung der GGG funktioniere der Fernunterricht nicht überall reibungslos. In manchen Haushalten fehle die technische Ausstattung wie Computer, oder sie würde von mehreren Familienmitgliedern gleichzeitig beansprucht, da nun auch viele Eltern im Homeoffice arbeiten.

"Unverzichtbare Richtschnur muss der Grundsatz sein, dass den Kindern aus der Zeit der Schulschließung keinerlei Nachteile erwachsen dürfen." Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG)

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sorgt sich um Schüler aus prekären Haushalten. Dort gebe es unter Umständen keinen Computer im Haushalt, oder es fehle ein Drucker, um Aufgaben auszudrucken.

Neue Wege der Kommunikation

In Rheinland-Pfalz sind Schulen und Kitas seit Mitte März geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das gilt erst einmal bis zum Ende der Osterferien.

Lehrer haben den Schülern Aufgaben mitgegeben, oder Klassen kommunizieren über die neuen Medien miteinander. Laut GEW funktioniere mittlerweile auch die Lernplattform Moodle.

GGG: "Schülern dürfen keinerlei Nachteile erwachsen"

Die GGG fordert dringend Rechtssicherheit bei der Bewertung der Arbeitsleistungen und des Arbeitsverhaltens der Kinder während der Zeit der Schulschließungen.

Zudem müssten die Auswirkungen auf die anstehenden Versetzungen und auf den Übergang in den Sekundarbereich sowie der Auswirkungen auf den Inhalt von Abschlusszeugnissen klar festgelegt sein.

"Unverzichtbare Richtschnur muss der Grundsatz sein, dass den Kindern aus der Zeit der Schulschließung keinerlei Nachteile erwachsen dürfen", schreibt die GGG.

Mehr Kontakt zur Schule gefordert

Anfang der Woche hatte Bildungsministerin Hubig bereits mitgeteilt, dass es keine Noten während der Schulschließungen geben werde. Dieser Entschluss wird von der GGG ausdrücklich gelobt.

Probleme sieht die Elternvertretung zudem bei der Erreichbarkeit der Schulleitung und der Lehrkräfte. Art und Umfang und Aufgabenstellungen müssten einfacher abzustimmen sein. Außerdem seien mehr Hilfestellungen für Eltern und Betreuungspersonen erforderlich.

Hubig: "Außergewöhnliche Umstände"

Hubig hatte sich mit einem Schreiben an die rheinland-pfälzischen Lehrkräfte und in einem weiteren an die Eltern schulpflichtiger Kinder gewandt. In den beiden Schreiben betont die Ministerin die besondere Situation und macht deutlich, dass es in dieser Zeit keine Noten geben dürfe.

"Auf eine Benotung dieser unter außergewöhnlichen Umständen erbrachten häuslichen Leistungen muss deshalb ebenso verzichtet werden wie auf die Androhung von Sanktionen bei nichterbrachten Leistungen", heißt es in dem Schreiben an die Schulleiter.