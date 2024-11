In der Debatte um den SPD-Kanzlerkandidaten plädieren auch in Rheinland-Pfalz viele Sozialdemokraten für Boris Pistorius. Statt Scholz solle der in Umfragen beliebtere Pistorius die Partei in die Bundestagswahl führen. Das fordert etwa der Vorsitzende der SPD Koblenz, Detlev Pilger. Die Landespartei hingegen erklärt das "Grummeln an der Basis" für normal.