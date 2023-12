Scholz überzeugt SPD-Delegierte mit kämpferischer Rede

Streit in der Ampel, niedrige Umfragewerte für die Partei und den Kanzler - für die Bundes-SPD läuft es nicht so gut zur Zeit. In seiner mit Spannung erwarteten Rede am Samstag auf dem Parteitag in Berlin aber gab sich Olaf Scholz zuversichtlich. "Wir müssen zusammenhalten und einen klaren Kurs haben", forderte er die Genossen auf.