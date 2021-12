Lauterbach wird Gesundheitsminister - RLP-SPD nicht vertreten

per Mail teilen

Die SPD hat ihre Ministerinnen und Minister für das neue Bundeskabinett vorgestellt. Karl Lauterbach soll neuer Bundesgesundheitsminister werden. Aus der rheinland-pfälzischen SPD wird niemand im Ampel-Kabinett vertreten sein.

Von der SPD werden der neuen Bundesregierung vier Ministerinnen und drei Minister angehören. Das teilte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz mit. Mit Spannung war vor allem erwartet worden, wer künftig den Posten des Bundesgesundheitsministers übernehmen soll. Die Wahl fiel auf den bekannten aber auch nicht unumstrittenen SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach.

Der zeigte sich optimistisch, dass die Corona-Pandemie überwunden werden kann. Impfen werde die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur, sagte Lauterbach: "Wir werden den Kampf gegen die Pandemie gewinnen, und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein."

Nancy Faeser wird erste Bundesinnenministerin

Als Überraschung gelten die Entscheidungen bei den Ressorts Innen und Verteidigung. Als erste Frau soll Nancy Faeser Bundesinnenministerin werden. Die hessische SPD-Landeschefin erklärte: Ihr besonderes Anliegen sei, den Rechtsextremismus in Deutschland zu bekämpfen. Das Verteidigungsministerium soll künftig Christine Lambrecht führen. Die bisherige Bundesjustizministerin war auch als mögliche neue Innenministerin gehandelt worden. "Sicherheit wird in dieser Regierung in den Händen starker Frauen liegen", sagte Olaf Scholz.

Bauministerium geht nicht an RLP-SPD

Für das erstmals wieder eigenständige Bauministerium ist ebenfalls eine Frau vorgesehen. Klara Geywitz aus Brandenburg soll Bauministerin werden und dafür sorgen, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen, davon 100.000 sozial geförderte. Für den Posten war angeblich auch die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen im Gespräch. Die vierte SPD-Frau in der Ampel-Regierung soll Svenja Schulze werden. Die bisherige Bundesumweltministerin übernimmt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Hubertus Heil behält als einziger seinen Ministerposten

Der einzige amtierende Bundesminister, der seinen Posten behalten darf, ist Hubertus Heil. Er bleibt Arbeits- und Sozialminister. Zu seinen Hauptaufgaben in der neuen Amtszeit zählt er die Einführung eines Bürgergelds, das Hartz-IV ersetzen soll. Als neuer Kanzleramtsminister ist Wolfgang Schmidt vorgesehen, der als Vertrauter von Olaf Scholz gilt und bereits im Finanzministerium für Scholz tätig war.

Anne Spiegel und Volker Wissing für RLP im Bundeskabinett

Aus Rheinland-Pfalz werden damit künftig zwei Posten im Bundeskabinett besetzt. Die Grünen haben die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel als Bundesfamilienministerin vorgesehen. Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Volker Wissing soll Bundesverkehrsminister werden.

Die Grünen besetzen insgesamt fünf Ministerposten in der künftigen Ampelregierung, die FDP vier. Insgesamt wird es 16 Ministerien geben, acht von Frauen und acht von Männern geführt. Das neue Bundeskabinett soll am Mittwoch vereidigt werden - nach der geplanten Wahl des neuen Bundeskanzlers.