Bundeskanzler Scholz besucht Kaiserslautern

Hoher Besuch heute in der Westpfalz. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war in Kaiserslautern. Auf dem Programm stand neben dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) auch das Polizeipräsidium Westpfalz. Dort trug sich Scholz in das Kondolenzbuch für die getöteten Polizisten ein.