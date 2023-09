Die Kriminalpolizei in Rheinland-Pfalz bemüht sich um mehr Berufseinsteiger. Sie macht ein attraktives Angebot. Wer bei der Kripo arbeiten will, soll künftig nicht mehr zuerst jahrelang im Streifendienst arbeiten müssen. Einen Einblick in den Beruf gab es bei einem Schnupperkurs in Koblenz.