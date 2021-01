Die Lage in den Wintersportgebieten in Rheinland-Pfalz war auch am Sonntag nach Angaben der Polizei trotz des oft sonnigen Wetters weitgehend entspannt. Zwar tummelten sich Spaziergänger und Rodler, etwa in der Eifel bei Kirchwald am Mohrsberg (Video). Massenansammlungen gab es aber nicht.