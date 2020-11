per Mail teilen

Pünktlich zum 1. Dezember gibt es einen, wenn auch kurzen, Wintereinbruch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Schnee bis in tiefere Lagen.

Am Montag wird das Wetter laut DWD nochmal wechselhaft mit Sonne, Wolken und Nebel bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Aber schon in der Nacht zum Dienstag ziehen dichtere Wolken auf, es kann regnen und schneien. "Zum Start des meteorologischen Winters scheint dieser erstmals auf Tuchfühlung zu gehen und die Muskeln spielen zu lassen", so DWD-Meterorologe Lars Kirchhübel.

Der DWD rechnet mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee und warnt vor Glatteis. Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, vor allem am Vormittag kann es laut Vorhersage zu Schnee oder gefrierendem Regen kommen. Im Laufe des Tages wird der Schnee zu Regen, der aber nachlässt. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad.

Auch Glättegefahr in der Nacht zum Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch ziehen erneut Wolken auf, die Regen bringen. Örtlich kann es zu Nebel kommen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen drei und minus ein Grad. Im höheren Bergland kann es durch Schnee und gefrierende Nässe glatt werden.

Am Mittwoch ist die Stipvisite des Winters aber schon wieder vorbei, es wird laut DWD bewölkt und trüb. Bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad bleibt es bis auf etwas Sprühregen meist trocken.