Räumdienste bereiten sich auf den Winter vor

Die 57 Straßenmeistereien des Landes haben Streumittel eingelagert und Fahrzeuge für den Winterdienst in Rheinland-Pfalz gewartet. Sie sind für den Einsatz bereit.

In Rheinland-Pfalz kann der Winter kommen: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz hat 137.500 Tonnen Auftausalz geordert, um für Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. "Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre dürfte diese Menge zusammen mit den Restkontingenten aus dem letzten Winter und den Lagerbeständen auch einen stärkeren Winter abdecken", teilte eine Sprecherin mit.

Genug für einen Normalwinter

Als Winter definiert der Landesbetrieb mit Sitz in Koblenz den Zeitraum zwischen der ersten Streuung - meist im Oktober oder November - und Ende April. In der Regel beginnt er also deutlich vor dem kalendarischen Winterbeginn am 21. Dezember.

Bei den Straßenmeistereien seien die Lagerhallen und Silos schon zu Beginn des Winters mit etwa 104.000 Tonnen gefüllt, so die Sprecherin. Für einen Normalwinter reiche dies schon aus. "Nachlieferungen erfolgen während des gesamten Winters."

57 Straßenmeistereien zuständig

Der LBM setzt nach eigenen Angaben auf den Straßen in Rheinland-Pfalz sowohl Feuchtsalz, eine Mischung aus Streusalz und einer Salzlösung, als auch eine Flüssigstreuung ein. Nach Angaben des Landesbetriebs sorgen mehrere hundert Beschäftigte in 57 Straßenmeistereien dafür, dass 17.000 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auch bei Eis und Schnee befahrbar bleiben.

Der LBM ist mit 481 Winterdienstfahrzeugen einsatzbereit. Bis Anfang des Jahres war der Landesbetrieb in Rheinland-Pfalz auch für 877 Kilometer Autobahn zuständig. Dann übernahm die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit Sitz in Montabaur die Aufgabe.

Rheinland-Pfalz Wetter vom 2.11.2021

Auch Städte sind gerüstet

Auch in den Städten sehen sich die Verantwortlichen gut für den Winter in Rheinland-Pfalz gerüstet, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. So stünden die Schneepflüge bereit, die Salzlager seien aufgefüllt. Auch in Städten und Gemeinden laufen die Vorbereitungen für die kalte Jahreszeit, wie es beispielsweise aus Koblenz heißt.

"Wir haben 2.200 Tonnen eingelagert", so ein Sprecher der Stadt. In einem Durchschnittsjahr würden etwa 2.000 Tonnen benötigt. Kleinere Kommunen wie Landau haben sich ebenfalls vorbereitet. Im Durchschnitt werden dort etwa 147,5 Tonnen Streumittel benötigt: 126 Tonnen Salz und etwa 21,5 Tonnen Sole-Lösung.