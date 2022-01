Der Winter kehrt am Wochenende nach Rheinland-Pfalz zurück

Die Winterfreunde können sich ab Freitag auf Schnee in Rheinland-Pfalz freuen. Ob der fürs Skifahren und Rodeln ausreicht, ist aber noch unklar. Die Skigebiete sind jedenfalls vorbereitet.

Schon für diesen Freitag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen vom Süden und Südwesten bis zum Nordosten Deutschlands die weißen Flocken vorher, die im Mix mit Regen zu Boden fallen. Insbesondere in höheren Lagen ab 200 bis 400 Metern könne eine Neuschneedecke von einigen Zentimetern liegen bleiben. Auf dem Erbeskopf im Hunsrück, dem mit 816 Metern höchsten Berg in Rheinland-Pfalz, könne es bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben.

Auch Samstag und Sonntag Schneefall

Sehr kräftigen Schneefall werde es ab Samstagmorgen in einem schmalen Streifen geben, wenn ein Tief die Mitte Deutschlands von West nach Ost überquere, so der DWD. Eine genaue Prognose, wo sich die Winterlandschaft breit macht, gebe es noch nicht, voraussichtlich in einem Gebiet von Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen bis nach Hessen. 10 bis 20 Zentimeter Schnee könnten dort innerhalb weniger Stunden fallen.

Am Sonntag schneit es der Vorhersage zufolge vor allem in den Mittelgebirgen und im Süden Deutschlands, ansonsten herrscht eher Schneeregen vor. Am Montag wird es laut DWD milder, so dass bis dahin übrig gebliebener Schnee größtenteils wieder schmilzt.

Verschärfte Corona-Maßnahmen

Ob und wann die Skilifte in den rheinland-pfälzischen Wintersportgebieten in Betrieb gehen, ist noch unklar. Klar ist dagegen schon, dass es in den Liften und auf den Pisten Vorgaben wegen der Corona-Pandemie gibt. So gilt am Erbeskopf im gesamten Bereich die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Außerdem müssen sich Besucherinnen und Besucher vorab online registrieren.

Erster Schnee schon lange vor Weihnachten

Bereits Ende November und Anfang Dezember hatten erste Schneefälle das Skilaufen und Rodeln an einiger Punkten in Rheinland-Pfalz für ein paar Tage möglich gemacht - etwa am Salzburger Kopf bei Stein-Neukirch im Westerwald oder am Erbeskopf.

Probleme mit den Parkplätzen

In allen Ski- und Rodelgebieten rufen die Kommunen die Besucher zur Rücksichtnahme auf. Im vergangenen Winter hatte es teilweise chaotische Szenen auf den Zufahrten zu den Pisten gegeben - auch an kleineren Rodelhängen wie etwa der Fuchskaute im Westerwald. Auf Wiesen wurde verbotenerweise geparkt und in einigen Fällen kamen Hilfs- und Sicherheitskräfte nicht an den parkenden Autos vorbei. Wer in ein Wintersportgebiet anreist, soll sich daher unbedingt vorher über Parkmöglichkeiten vor Ort informieren.

Bereits Ende November konnten die Besucher auf dem Erbeskopf Schlitten fahren dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

Kein Liftbetrieb im vergangenen Winter

Im vergangenen Winter hatte es am Erbeskopf keinen einzigen Tag mit Liftbetrieb gegeben - und das, obwohl die Schneeverhältnisse so gut waren wie lange nicht. Aber der zweite Corona-Lockdown bremste auch die Liftbetreiber aus - auch am Schwarzen Mann in der Schneifel oder am Dollberg in Neuhütten (Kreis Trier-Saarburg).

"Das hätte eine super Abschluss-Saison für mich werden können", sagte der langjähriger Betriebsleiter des Wintersportzentrums Erbeskopf, Klaus Hepp. Man habe tolle Bedingungen gehabt, aber "keinen Tag geöffnet. Das tut einfach nur weh."

Trotzdem kam es am Erbeskopf zu einem Besucherchaos, weil zahlreiche Menschen aus dem ganzen Südwesten in das Wintersportgebiet im Hunsrück strömten, obwohl die Lifte nicht betrieben wurden. Die Folge: überfüllte Parkplätze und zugeparkte Straßen. Die Verantwortlichen waren im Dauereinsatz, auch um die Corona-Regeln wie beispielsweise Abstandsregeln durchzusetzen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich sperrte sogar die Zufahrtsstraße, um der Lage Herr zu werden.