Langer Stau auf der A3, mehr Knochenbrüche, Bahnstrecken gesperrt

Was ist seit der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Welche Probleme gibt es am Mittwoch durch Schnee und Eis? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

22:20 Uhr THW und Feuerwehr versorgen Autofahrer auf der A3 Auf der A3 ist immer noch Stau, und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Zwischen Neustadt/Wied und Bad Honnef stehen etliche Lkw quer. Feuerwehr und THW haben mehrere Anlaufstellen eingerichtet, wo die Leute, die im Stau stehen, warme Getränke und Essen bekommen können. Mein Kollege Michael Eiden stand vor wenigen Minuten auf einer Brücke über der A3 und schildert seine Eindrücke. Video herunterladen (81,1 MB | MP4)

21:16 Uhr SWR Extra: Schnee und Glatteis im Südwesten Unfälle, Staus, Unterrichtsausfälle, gestrandete Reisende und dazu viel Eis und Schnee in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: In einem SWR Extra in unserem Programm haben wir am Abend zurück auf den Tag geschaut und auf die weitere Entwicklung des Wetters geblickt. Falls ihr es verpasst habt - hier gibts die Sendung noch einmal zum Nachschauen:

21:05 Uhr Auch am Donnerstag Schnee und Eisregen erwartet Auch morgen erwartet uns in Rheinland-Pfalz winterliches Wetter. Es bleibt kalt und glatt mit Schnee und gefrierendem Regen. Bis zum Vormittag soll es besonders im Süden des Landes sehr rutschig sein. Also passt weiterhin gut auf! Video herunterladen (27,8 MB | MP4)

20:41 Uhr Starker Schneefall im Norden von RLP, langer Stau auf A3 Im Norden von Rheinland-Pfalz spitzt sich die Lage nun wegen anhaltender Schneefälle zu. Auf der B51 zwischen Stadtkyll und Köln staut sich der Verkehr kilometerlang in beide Richtungen, berichtet meine Kollegin Jutta Horn aus dem Studio Trier. Ursache seien Unfälle, Schnee und querstehende Lkw, so die Polizei Prüm. Die Straßenmeistereien seien unterwegs. Die Polizei Schweich meldet einige umgestürzte Bäume im Bereich Leiwen, Trittenheim (Kreis Trier-Saarburg). Einige kleinere abgeknickte Bäume gebe es auch im Bereich Idar-Oberstein. Und mein Kollege Michael Eiden steht immer noch an der A3 und beobachtet für uns den mittlerweile auf 20 Kilometer (!!) angewachsenen Stau. Dort haben sich mehrere Lkw festgefahren und stehen quer. Zwischen Neustadt/Wied und Bad Honnef hat die Feuerwehr nach SWR-Informationen jetzt insgesamt neun Anlaufstellen eingerichtet, und plant dort, Heißgetränke für die Autofahrer anzubieten, die im Stau stehen. Alle aktuellen Verkehrsinfos bekommt ihr auch hier.

20:01 Uhr SWR vor Ort: So war die Lage in RLP Ich hatte es hier zuhause ja recht gemütlich heute. Aber viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus den Studios waren den ganzen Tag über in Rheinland-Pfalz unterwegs. Hier berichten sie über ihre Erlebnisse und die Lage vor Ort:

19:35 Uhr Unterricht auch morgen nicht überall nach Plan Erst Bauernproteste, dann Busstreiks, jetzt Eis und Schnee - und nun ab morgen wieder Streiks im ÖPNV. Pendler haben es gerade nicht leicht. Hier zuhause freut sich dafür mein Sohn gerade: Seine Schule bleibt auch morgen zu aufgrund der unklaren Wetterlage und des Busstreiks. Ich freue mich darüber ja weniger... Ob noch mehr Schulen in Rheinland-Pfalz morgen ihren Unterricht verkürzen oder ganz auf Präsenz verzichten, dazu habe ich noch kaum bestätigte Infos. Bisher nur aus Mainz bekannt: Die Martinusschule Gonsenheim bietet nach SWR-Informationen nur eine Notbetreuung an, die Willigis-Schulen und das Schloss-Gymnasium bleiben im Homeschooling. Aus Trier hieß es: Wegen der unsicheren Wetterlage morgen haben die meisten Schulen der Region Trier zwar normalen Unterricht geplant, berechnen aber keine Fehltage, falls jemand wegen des Wetters nicht zum Unterricht kommen kann. Im Westerwaldkreis haben das Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg und das Gymnasium im Kannenbäckerland für Donnerstag homeschooling angekündigt. Ich ergänze die Liste hier ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

19:17 Uhr SWR-Reporter: Stau auf der A3 in Richtung Köln Vor einer knappen Stunde habe ich euch noch erklärt, es sei ruhig auf der A3 - das hat sich schlagartig geändert. Laut Autobahnpolizei Montabaur gibt es derzeit 10 Kilometer Stau in Fahrtrichtung Köln. Grund sei, dass Lastwagen am Berg hängen oder quer stehen. Mittendrin: mein Kollegen Michael Eiden. Hoffe für ihn und alle anderen, dass es bald wieder besser voran geht. Sendung am Mi. , 17.1.2024 18:00 Uhr, SWR4 am Abend, SWR4

18:52 Uhr Zum Nachschauen: SWR Aktuell Live zum Blitzeis im Südwesten Tief "Gertrud" ist über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hinweggezogen. Wir haben heute Nachmittag online und auf Facebook auf den besonderen Tag im Südwesten und die Lage vor Ort geschaut. Hier habe ich das Video für euch zum Nachschauen: Video herunterladen (761,4 MB | MP4)

18:28 Uhr SWR-Reporter: Auf der A3 wird es ungemütlich Und ich bekomme gerade noch einen Erfahrungsbericht meines Kollegen Michael Eiden herein, sogar mit aktuellem Foto von der A3 bei Montabaur: Schneegestöber auf der Autobahn SWR Er schreibt: "Wir sind gerade von Koblenz über die B49 nach Montabaur gefahren. Dort geht irgendwo dazwischen der Regen in Schneegriesel über. Insgesamt sind kaum Autos unterwegs." Gerade ist er auf der A3 Richtung Norden unterwegs. "Die A3 geht langsam zu und wird weiß. Wenige Lkw stehen mit Warnblinkern in den Abfahrten, Räumfahrzeuge sind im Einsatz." Sein Fazit: "Schnee, Tendenz Schneeregen… eklig auf jeden Fall!"

18:08 Uhr Selbsttest bei Eis und Schnee: Mit dem ÖPNV zur Arbeit Wer mit Bus und Bahn unterwegs war, musste heute geduldig sein. Meine Kollegin Verena Lörsch hat sich am Morgen mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Kaiserslautern auf den Weg nach Mainz zur Arbeit gemacht. Und sie hat ihre Rutschpartie mit der Kamera begleitet. Puh,... ich bin sehr froh, dass ich heute im Homeoffice arbeiten kann. Video herunterladen (50 MB | MP4)

17:42 Uhr Weniger Autounfälle als befürchtet Für Rettungsdienste, Behörden und Polizei war der Tag bisher zum Glück nicht so stressig wie befürchtet. Es sei in der Region weder zu schweren Unfällen noch zu deutlich mehr Einsätzen wegen der Glätte gekommen, teilte unter anderem der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe mit. Die Bevölkerung hätte sich gut auf die Lage eingestellt, hieß es. Und auch die Notaufnahmen der Krankenhäuser seien bisher nicht überlaufen. Auf den Straßen kam es laut Innenministerium bislang zu rund 60 witterungsbedingten Verkehrsunfällen - meist nur mit Blechschäden, ausgenommen der tödliche Unfall in der Eifel. Auf der A61 bei Pfalzfeld hat sich nach Polizeiangaben eben ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Fahrbahn muss derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Weitere Infos gab es noch nicht.

17:06 Uhr Eis und Glätte in RLP - so war der Tag bisher Es ist immer noch gefährlich glatt in Rheinland-Pfalz! Schnee- und Eisregen sorgen voraussichtlich noch bis in den Abend für Behinderungen. Eine erste Zusammenfassung, wie der Tag bisher verlaufen ist: Video herunterladen (43,1 MB | MP4)

16:52 Uhr Oberleitungen eingefroren - Bahnstrecken dicht Wer mit dem Zug von Mannheim Richtung Norden fahren will, dürfte dabei heute große Probleme haben. Denn: Alle Strecken in diese Richtung sind aktuell gesperrt. Nach Informationen meiner Kolleginnen und Kollegen von DASDING liegt das daran, dass die Oberleitungen zugefroren und bei vielen Zügen außerdem die Stromabnehmer an den Fahrzeugen festgefroren sind. Durch die Streckensperrung fährt aktuell nichts Richtung Frankfurt. Außerdem ist die Strecke zwischen Worms und Mainz dicht. Ob sich daran bis Betriebsschluss noch etwas ändert, sei aktuell unklar. Außerdem sind viele Reisende bereits in der Mannheimer Bahnhofshalle gestrandet - das dürfte in den kommenden Stunden auch dazu führen, dass Hotels und Taxis in der Region ausgelastet sein werden. So sah es vor zwei Stunden noch am Mainzer Hauptbahnhof aus: SWR

16:29 Uhr 1.200 Mitarbeiter des LBM im Winterdienst-Einsatz Die Winterdienst-Einsätze in Rheinland-Pfalz sind nach einer Bilanz des Landesbetriebs Mobilität (LBM) bisher reibungslos verlaufen. Eine Sprecherin des LBM sagte dem SWR, alle Fahrzeuge seien seit der vergangenen Nacht im Einsatz. Die Mitarbeiter hätten Straßen gestreut und in höheren Lagen auch Schnee geräumt. In der kommenden Nacht und bis in den Donnerstag hinein rechnet der Landesbetrieb mit verstärkten Schneefällen und auch Glatteisbildung in Rheinland-Pfalz. Rund 1.200 Mitarbeiter seien daher bis einschließlich Morgen in Schichtplänen für den Winterdienst eingeteilt, hieß es.

16:02 Uhr Wieder Starts am Frankfurter Flughafen In Frankfurt haben Regen und Schnee anscheinend schon nachgelassen. Der Flughafenbetreiber Fraport meldet gerade, dass einzelne Maschinen wieder abheben. Dadurch dürfte sich die Situation bei den verfügbaren Parkpositionen voraussichtlich etwas entschärfen, sagte ein Sprecher. Die weitere Wetterentwicklung müsse abgewartet werden. Auch Landungen sind nach Angaben einer Fraport-Sprecherin in den kommenden Stunden eingeplant. Rund 600 Flüge waren wegen des Eisregens gestrichen worden.

15:44 Uhr ADAC-Rettungshubschrauber nur vereinzelt in der Luft Sie sind meist schneller an einem Unglücksort, als ein Rettungswagen: die ADAC-Rettungshubschrauber. Heute bei diesen Wetterverhältnissen sind aber auch sie oft machtlos und müssen am Boden bleiben. Laut ADAC Mittelrhein heben die Rettungshubschrauber bei Eisregen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht ab. Und so sind beispielsweise Christoph 23 (Koblenz) und Christoph 10 (Wittlich) heute den Angaben zufolge nicht im Einsatz.

15:24 Uhr Tödlicher Unfall in der Eifel Eben habe ich noch gemeldet, dass es auf den Straßen recht ruhig ist - nun erreicht uns aus der Eifel leider eine traurige Nachricht: Auf der L1 bei Bauler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist laut Polizei ein 34-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er sei in einer Kurve mit seinem Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Transporter gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße ist derzeit voll gesperrt.

15:06 Uhr Verkehrslage rund um Mainz bisher ruhig Obwohl es in weiten Teilen von Rheinhessen regnet oder schneit, ist die Verkehrslage rund um Mainz bisher recht entspannt. Laut den Sprechern der Autobahnpolizeien in Heidesheim und in Gau- Bickelheim ist weder am frühen Morgen noch am Mittag etwas passiert. Und auch die Autobahnmeistereien in der Region sagen, dass bisher alles entspannt sei. Die Mitarbeitenden in Gau-Bickelheim sind derzeit mit sechs Fahrzeugen unterwegs und haben vorgestreut. Falls es doch noch mehr schneien sollte, sind die Fahrzeuge auch mit Schneepflügen ausgestattet, um die Fahrbahnen freizuhalten. Darüber berichtete das SWR Studio Mainz am 17.1.2024 um 14:30 Uhr.

14:52 Uhr Lage auf den Straßen: "Spiegelglatt", aber meist ruhig Wir schauen auf die Straßen im Land. Da ist bislang zum Glück noch kein schwerer, wetterbedingter, Unfall gemeldet worden. Kurz zusammengefasst heißt es: "Spiegelglatt", aber ruhig. Die Polizei in Mainz schreibt beispielsweise: "Insgesamt herrscht sehr wenig Verkehr, da die Meisten gut vorbereitet waren."

14:28 Uhr Unterrichtsausfall - aber nicht überall Die schriftlichen Abiprüfungen in RLP verliefen heute, wie vorhin schon geschrieben, wohl ohne Probleme. So zumindest die Einschätzung des Bildungsministeriums. Andererseits spricht die Schulaufsichtsbehörde ADD auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aber von einem "heterogenen Bild". Die Schulen im Land seien teilweise geöffnet und teilweise geschlossen gewesen. Bei den Schulen, die einen regulären Unterricht anboten, seien die Schülerinnen und Schüler aufgrund des winterlichen Wetters nur teilweise erschienen. Mitunter habe es auch klassenübergreifenden Unterricht gegeben oder es sei auf Onlineformate zurückgegriffen worden. Der Transport der Kinder im Förderschulbereich sei wegen der Straßenglätte überwiegend nicht gefahren. Sollte der Deutsche Wetterdienst für Donnerstag eine erneute Unwetterwarnung herausgeben, könnte es nochmals zu Unterrichtsausfall kommen, kündigte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit.

14:15 Uhr Unfall: Regen gefriert auf der Scheibe Wie gefährliche die Lage heute ist, zeigt diese Meldung der Polizei Edenkoben. Ein 32- Jähriger befuhr demnach heute früh mit seinem Auto die A65 in Richtung Karlsruhe, als ihm die Frontscheibe wegen des einsetzenden Regens zufror und er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kollidierte mit der Leitplanke. Zum Glück entstand nur Sachschaden! Seid bitte vorsichtig unterwegs!

14:00 Uhr Hinweis: 16:15 Uhr SWR Aktuell Live zur Wetterlage in RLP Ein kurzer Hinweis schon mal vorab für euch. Um 16:15 Uhr informieren wir hier im Web in einem Livestream über die aktuelle Wetterlage im Land. Meine Kollegin Carolin Keil wird moderieren.

13:44 Uhr Umweltministerium rät von Spaziergängen in Waldgebieten ab Wer sich heute bei Eis und Schnee doch vor die Türe wagt und vielleicht ein Waldgebiet für einen Spaziergang ansteuert, sollte sich das lieber nochmal überlegen. Das Umweltministerium hat für die aktuelle Wetterlage ein paar Verhaltenstipps zusammengetragen: SWR "Bei starkem Schneefall und Eisregen gilt genau wie bei starkem Wind: Meiden Sie den Aufenthalt in Wäldern. Hier drohen Äste herabzustürzen, die unter einer Schnee- oder Eislast abbrechen können. Auch bereits abgebrochene Äste, die noch in den Baumkronen hängen, können nun leichter herabfallen. Zudem kann es auch im Wald sehr glatt sein. Kommt es doch zu einem Notfall, rufen Sie die 112 und geben möglichst die Nummer des nächsten Rettungspunktes an. Begeben Sie sich, wenn möglich, dorthin. Die kostenlose App "Hilfe im Wald" zeigt Ihnen, wo der nächste Rettungspunkt in Ihrer Nähe ist. Die Nummer steht auf den grünen Rettungspunkte-Schildern im Wald. So können Sie von den Rettungskräften schneller gefunden werden."

13:16 Uhr Wetterlage lässt Abiturienten offenbar kalt Viel wurde im Vorfeld über die heutigen schriftlichen Abiprüfungen an den Schulen in Rheinland-Pfalz diskutiert. Schaffen es alle Schülerinnen und Schüler für die Englischprüfung trotz Schnee und Eis rechtzeitg in ihre Klassen? Das Bildungsministerium teilt jetzt mit, es habe keine Probleme gegeben. Die Schulen hätten nahezu ausnahmslos vollzählige Schülerschaften gemeldet. Nach einer Abfrage am Morgen in den Schulaufsichtsbezirken seien keine Abwesenheiten von Abiturientinnen und Abiturienten aufgrund der Wetterlage gemeldet worden.

13:05 Uhr EIL: Keine Starts am Flughafen Frankfurt Gerade kommt eine Eilmeldung zum Frankfurter Flughafen rein: Demnach sind dort seit dem Mittag keine Starts mehr möglich. Die Flugzeuge könnten wegen des anhaltenden Eisregens vor dem Start nicht mehr sicher enteist werden, so ein Sprecher des Betreibers Fraport. Solltet ihr heute also noch einen Flug ab Frankfurt haben, erkundigt euch lieber frühzeitig auf der Homepage des Betreibers über die Lage!