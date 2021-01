Der Winter hat Rheinland-Pfalz weiter im Griff. Bei Zerf (Kreis Trier-Saarburg) schafften Lkw am Donnerstagabend die Steigungen nicht mehr.

Im Westen von Rheinland-Pfalz sorgten Schneefälle und Temperaturen unter null Grad für Glätte und Probleme auf den Straßen.

Bei Zerf im Kreis Tier-Saarburg blieben am Donnerstagabend aufgrund der Witterung mehrere Lastwagen stecken, weil sie die Steigung nicht mehr schafften. Vor allem auf der B407 und der B268 kam es zu Problemen. Die Straßenmeisterei in Hermeskeil war deshalb mit mehreren Streufahrzeugen im Einsatz, um die Straßen freizubekommen.

Die Polizei in der Pfalz warnte am Freitagmorgen vor glatten Straßen in der Region. So habe es beispielsweise in der Südwestpfalz viel geschneit, Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein. Im Kreis Kusel seien die Räumdienste im Einsatz, ebenso auf den Höhen rund um Landstuhl.

Neuschnee am Wochenende

Am Wochenende wird in Rheinland-Pfalz neuer Schnee erwartet. Heute ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst meist niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen zwischen minus eins und plus zwei Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost. In der Nacht auf Samstag muss bei Minustemperaturen mit glatten Straßen gerechnet werden. Ab Samstagabend soll es schneien.

Am Sonntag kann der Schnee im Westen teilweise in Regen übergehen, der DWD warnte in seiner Prognose vom Donnerstag vor teils erheblicher Glättegefahr ab Samstagabend. Tagsüber liegen die Temperaturen am Wochenende um die null Grad. In der Nacht könnten die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad fallen, so der DWD.

Mehrere Glätteunfälle in Rheinland-Pfalz schon am Mittwoch

Am Mittwochmorgen war es auf glatten Straßen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Im Stadtgebiet Mainz meldete die Polizei sieben kleinere Unfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse. Ein Mensch sei dabei leicht verletzt worden.

Im rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim verlor ein Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der 18-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Auch in Ludwigshafen wurden am frühen Mittwochmorgen bei Unfällen mindestens drei Personen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei in Kaiserslautern meldete ebenfalls vereinzelte Unfälle aufgrund von Glätte. Verletzt worden sei aber niemand.

Weiterhin Gefahr von Schneebruch in der Eifel

Das Forstamt Prüm warnt vor den Gefahren durch Schneebruch in der Eifel. Ab einer Höhe von etwa 550 Metern könnten Äste abfallen und damit Fußgänger gefährden. Zwar habe sich die Lage über das vergangene Wochenende entspannt, sagte Forstamtsleiter Peter Wind am Dienstag. Er fürchtet dennoch, dass es durch erneuten Schneefall, zum Beispiel rund um den Schwarzen Mann, erneut zu Schneebruch kommen könnte.

In den niedriger gelegenen Wäldern unterhalb von etwa 550 Metern könne man mit ausreichend Abstand zu den Bäumen spazieren gehen.