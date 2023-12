Frost und Regen in RLP - Warnung vor Glatteis bis zum Freitag

per Mail teilen

Regen und Schneeregen bei Minusgraden - bis in den Freitag hinein droht in Rheinland-Pfalz nochmal Glättegefahr.

Bevor sich der Winter am Wochenende vorerst verabschiedet, kann es nochmal rutschig werden auf den Straßen im Land. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es am Donnerstag zwar noch trocken bei Werten um den Gefrierpunkt im Bergland, in tieferen Lagen bis 4 Grad.

Aber schon in der Nacht zum Freitag zieht von Westen Regen auf, in Höhenlagen fällt etwas Schnee. Selbst im Flachland muss dann mit gefrierendem Regen und Glatteis gerechnet werden.

Gefahr durch gefrierenden Regen

Die Temperaturen fallen auf bis minus drei und im Bergland bis minus fünf Grad. Auch am Freitag ist bei Regen, Schneeregen und stellenweise gefrierendem Regen zunächst Vorsicht auf Straßen und Gehwegen angesagt.

Von gefrierendem Regen und Glätte besonders betroffen sind laut DWD Hunsrück, Westerwald, die Südeifel und die Region entlang der Mosel, zum Teil auch der Pfälzer Wald.

Nachmittags dürften die Niederschläge dann abziehen und es wird mit bis zu sechs Grad und im Bergland bis drei Grad deutlich milder. Mild bleibt es auch am Wochenende: Am Samstag erreichen die Temperaturen zehn und am Sonntag elf Grad.