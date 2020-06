Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt 62 der gut 170 Filialen in Deutschland. In Rheinland-Pfalz müssen Karstadt-Häuser in Mainz und Trier dicht machen, in Worms und Landau die Kaufhof-Filialen. Rund 280 Mitarbeiter sind betroffen.

Im Zuge der Sanierung des Konzerns wird nach SWR-Informationen in Trier das Haus in der Simeonstraße geschlossen. Davon seien etwa 70 Mitarbeiter betroffen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. In Trier gibt es insgesamt drei Kaufhäuser von Karstadt-Kaufhof. Betroffen sind auch Karstadt in Mainz und Kaufhof in Worms mit ebenfalls je 70 Beschäftigten. Zudem wird die Kaufhof-Filiale in Landau geschlossen. In Rheinland-Pfalz betreibt das Unternehmen zehn Filialen.

Es ist ein rabenschwarzer Tag für die Belegschaft von Galeria Karstadt Kaufhof. Seit Freitagmittag ist klar: Bundesweit werden 62 der insgesamt 172 Filialen geschlossen, 6.000 Arbeitsplätze könnten verloren gehen. In Rheinland-Pfalz sind vier Standorte betroffen: Die Karstadt-Filialen in Mainz und Trier sowie Kaufhof in Landau und Worms.

Für die betroffenen Filialen bestehe angesichts der Auswirkungen der Coronakrise keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag in Essen.

Landesregierung will verhandeln

Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte, die Schließung der Häuser sei eine Katastrophe für die Beschäftigten, aber auch für die Innenstädte.

"Die Mitarbeiter brauchen Zukunftsperspektiven." Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) kündigten an, möglichst rasch mit den Betriebsratsvorsitzenden der zehn Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof in Rheinland-Pfalz und der Gewerkschaft Verdi über weitere Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Landesregierung zu verhandeln. Der Landesregierung gehe es in erster Linie um die Mitarbeiter, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Nun sei aber vor allem die Konzernführung gefragt. Die Sanierungsmaßnahmen, um das Unternehmen nachhaltig gesund aufzustellen, müssten sich eng am Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren. "Diese brauchen Zukunftsperspektiven!"

Stadt Mainz äußert Bedauern, sieht aber auch Chance für Innenstadt

Die Stadt Mainz bedauerte die Entscheidung. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) erklärten, dass nicht allein die Corona-Pandemie für die Schließung verantwortlich sei. Die wirtschaftlichen Probleme des Konzerns seien schon vor Jahren entstanden. Die Hauptverantwortung für die wirtschaftliche Schieflage trage der Vorstand. "Deshalb muss jetzt die Managementspitze des Handelskonzerns auch dafür Sorge tragen, dass allen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perspektive aufgezeigt wird und keiner der Beschäftigten im Regen stehen bleibt."

"Die Mainzer Innenstadt ist robust, um damit umgehen zu können" Michael Ebling zur Karstadt-Schließung und wie es mit der Mainzer Innenstadt weitergeht.

Ebling sagte, die Mainzer Innenstadt als Einkaufsstandort sei robust genug, um mit der Filialschließung umgehen zu können. Die geplante Neugestaltung der Ludwigsstraße biete die große Chance, diesen Bereich der Innenstadt nachhaltig zu entwickeln.

OB Kessel: "Schwarzer Tag für Worms"

Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) sagte dem SWR: "Das ist ein schwarzer Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Worms." Anfang der Woche habe es noch ein Gespräch mit der Geschäftsleitung von Kaufhof in Worms gegeben und da seien alle noch optimistisch gewesen. "Wir müssen jetzt gucken, wie es weitergeht, wann genau geschlossen wird und was dann mit der Immobilie passiert. Am schlimmsten ist aber diese Nachricht wirklich für die Menschen, die da arbeiten."

Mitarbeiter sollen in Transfergesellschaft wechseln

Erst am Donnerstagabend hatten sich das Unternehmen, der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi auf einen Sozialplan und einen Interessenausgleich für Galeria Karstadt Kaufhof verständigt. Er sieht unter anderem vor, dass die gekündigten Mitarbeiter für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können.

Insgesamt plant der Konzern die Schließung von 62 der 172 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen. Dadurch droht laut Gewerkschaft Verdi rund 6.000 Mitarbeitern der Verlust des Arbeitsplatzes. Die Gewerkschaft hofft, die Zahl der Schließungen noch senken zu können. "Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", sagte das Stefanie Nutzenberger vom Bundesvorstand.